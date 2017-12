S-au deghizat în capre, urşi şi babe şi au colindat şi au tot urat. Obiceiurile de iarnă, păstrate cu strictețe în sudul Moldovei

Obiceiurile şi sărbătorile de iarnă, vechi de sute de ani, sunt păstrate cu strictețe în sudul Moldovei. Opt colective artistice din raioanele Cahul şi Cantemir au demonstrat astăzi că în localităţile lor de baştină există cele mai frumoase tradiţii. Grupurile au concurat în cadrul festivalului "Capra, turca, breaza", care a avut loc în satul Crihana Veche, raionul Cahul.



Participanţii deghizaţi în capre, urşi şi babe au defilat pe o scenă şi au prezentat publicului tradiţiile strămoşeşti pe care le transmit din generaţie în generaţie. Printre ei se numără şi membrii colectivului "Roata Norocului" din satul Andruşul de Sus, raionul Cahul.



"La noi este capra de mici, capra de adolescenţi care pleacă la chindii şi de acum capra de maturi care pleacă la o bucată de noapte şi până în zori, toţi merg şi colindă", a spus Sofia Nucă, conducator colectiv artistic.



Pentru a fi mai ingenioşi, unii participanti au făcut glume pe seama şefului statului: "De câteva zile am pus căpriţa pe Internet de vânzare. Şi am zis că are şi ied şi se mulge. Şi iaca Dodon vrea să o cumpere. Şi mă gândesc să o vând".



Pe scenă au urcat colindători şi urători, care le-au urat gospodarilor un an nou bogat şi plin de belşug.



Cei prezenţi la festival au rămas impresionaţi de tradiţiile promovate:



"Festivalul este o ocazie de a ne aduce aminte toate tradiţiile şi obiceiurile noastre. Avem posibilitatea de a ne ura un an bun plin de belşug".



"Foarte frumos, la Crihana Veche se face în fiecare an. Sperăm şi nepoţii noştri mai departe să ducă tradiţia".



Cei mai deosebiţi oaspeți au primit în dar suvenire, care să le amintească de festival şi să le poarte noroc în noul an. Este vorba de punguţe pline cu panglici din costumul caprei.

Şi colegul nostru de la Publika TV, Vitalie Dogaru, care s-a născut şi a crescut la Crihana Veche, a primit un astfel de cadou.



"După ce pleca această capră din gospodărie, gospodarii strângeau aceste panglici şi le puneau în coteţ pe la găinii, pe la vite, se spunea că aceste panglici aduceau noroc şi belşug. Iată că m-am pomenit şi eu astăzi. Am primit acest cadou din partea săteniilor", a explicat Vitalie Dogaru.



La final, în scuarul căminului cultural din localitate a fost aprins un rug, care, potrivit tradiţiilor, alungă spiritele rele.