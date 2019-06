S-au copt primele mure. Preţul pentru 1 kilogram bate la buzunar

Primele mure s-au copt deja. Vorbim de soiul Tayberry, un hibrid format în urma încrucişării între zmeur şi mur. Şi preţul este pe măsută.

Un kilogram de pomușoare costă între 80 şi 85 de lei, aproape dublu faţă de cele obişnuite. Întrucât este un soi capricios, fermierii îl cresc pe suprafeţe mici. Ei spun că în acest an roada este mai bogată comparativ cu anul trecut, iar acum speră că şi vremea va fi de partea lor ca să reuşească la timp culesul.



Irina Pompuş din satul Teleşeu, raionul Orhei, deţine o plantaţie de arbuşti de aproximativ un hectar, iar cel mai devreme soi se întinde pe cinci ari. Acum două zile a cules primele fructe.



"Pentru o plantă sănătoasă, matură 2-3 kilograme este ok. Anul trecut s-a copt un pic mai devreme. - Anul ăsta aţi ieşit mai târziu pe piaţă cu ea ? Un pic da, cam o săptămână", a explicat Irina Pompuş, antrprenoare.



Soiul Tayberry este nou pentru ţara noastră. Fructele sunt confundate cu zmeura. Totuşi, gustul şi forma fac diferenţa, explică agricultorul.



"Dacă rupem un fruct de zmeur mur, vom observa că la fel ca şi la murul obişnuit fructul este plin. Adică, receptacolul rămâne înăuntru la fel ca şi la mur, pe când zmeura, cunoaşte-ţi, când o rupi, receptacolul rămâne pe plantă", a spus Irina Pompuş.



Acest soi de mure este destul de capricios nu doar la creştere, dar şi la transportare, motiv pentru care agricultorul nu merge cu ele la piaţă, ci le vinde doar la comandă.



"Prieteni, reţele de socializare. La piaţă sau market, nu. Aceste fructe cred că nu pot fi găsite la markete fiindcă sunt un pic mai sensibile, mai perisabile, iar drumul din câmp, până la market este foarte lung", a precizat antreprenoarea.



În prezent, în ţară avem în jur de 50 de fermieri care cultivă mure.



"Vorbim de o suprafaţă de circa 160 de hectare, plus minus.Ramura este în creştere.Creşterea plantaţiilor bacifere se estimează în fiecare an cu 20 %. condiţiile sunt favorabile, ploile care i-au afectat pe producătorii de căpşuni i-au ocolit pe producătorii de mure. Noi ne aşteptăm la o roadă frumoasă", a declarat Aneta Ganenco, preşedintele Asociaţiei "Pomuşoarele Moldovei".



În cel mult o săptămână, la piaţă vor apărea şi alte soiuri de mure. În acest weekend, în Capitală va fi organizat un târg al pomuşoarelor unde vizitatorii vor avea posibilitatea să procure aceste delicii ale verii.