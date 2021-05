S-au copt primele căpșuni moldovenești. Care este prețul unui kilogram (FOTOREPORT)

Sunt roşii, parfumate şi extrem de aromate. Vorbim despre căpşunile moldoveneşti care au împânzit pieţele şi sunt la mare căutare. Unul dintre producătorii autohtoni care cunoaşte secretele cultivării acestor fructe delicioase este şi Ion Bobeico din oraşul Criuleni. Bărbatul se ocupă cu plantarea căpşunilor de șapte ani şi spune că recolta de anul acesta va fi bogată. El a analizat bine piaţa din ţara noastră şi a decis că soiul Albion, originar din SUA, este perfect pentru solul şi clima de la noi.

"În acest moment, avem plantat soiul Albion, este un soi remontant care ne permite să avem mai multe fructificări pe parcursul unui an. Soiul dat îţi produce din luna aprilie până în luna decembrie.", a spus producătorul de căpşune, Ion Bobeico.

Producătorul spune că această specie de căpşuni nu necesită îngrijire deosebită, în comparaţie cu alte soiuri.

"Planta are nevoie de apă, are nevoie de micro şi macro elemente, are nevoie de căldură, are nevoie de lumină şi are nevoie de grijă.", a menționat producătorul de căpşune, Ion Bobeico.

În sera gospodarului culesul fructelor a început cu aproximativ două săptămâni în urmă şi va dura până în iulie.

"Recolta pe care o încercăm să o obţinem este de 700 - 800 de grame de căpşuni de pe o plantă. Potenţialul unei persoane de a recolta pe zi este de maximum 70 de kilograme. Fructele sunt perisabile şi trebuie recoltate şi foarte şi foarte mare grijă.", a afirmat producătorul de căpşune, Ion Bobeico.

Bărbatul spune că perioada carantinei de primăvara trecută a fost dificilă şi a tăiat semnificativ din vânzări.

"Perioada de pandemie a fost foarte dificilă pentru noi ca producători de aceste pomuşoare, pentru că vânzările au scăzut cu peste 60 de procente. Astfel, chiar şi în toamnă am fost nevoiţi să retezăm plantele să dăm jos toată producţia de pe plantă.", a precizat producătorul de căpşune, Ion Bobeico.

Preţul unui kilogram de căpşuni autohtone este de 100 de lei, iar cele de import costă în jur de 80 de lei.