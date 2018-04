S-au copt primele căpşuni autohtone. AFLĂ PREŢUL fructelor

FOTO: publika.md

Căpşunele autohtone au început să prindă culoare, iar în câteva zile vor apărea şi în pieţele din Capitală. Pofticioşii, care nu au răbdare, le pot procura direct de la producători, însă preţul acestora este destul de piperat.



"Undeva peste vreo 5-6 zile maxim se va începe primul cules. Asta se consideră prima căpşună la noi. Se poate pe mâine de început a le gusta."



Fermierul Viorel Gavriluţă din satul Copanca, raionul Căuşeni, în curând va scoate primele fructe în vânzare în pieţe şi supermarketuri. Deocamdată nu a decis cu cât le va vinde. Cert este că preţul ar putea să ajungă şi la o sută de lei pentru un kilogram.



"Asta nu durează mult, vreo câteva zile. În fiecare zi scade cu 5,10,15 lei, în mediu practic 50 de lei pentru cele din sere", a spus Viorel Gavriluţa, agricultor.



Agricultorul şi-a dezvoltat afacerea cu căpşuni încă în urmă cu cinci ani, datorită pasiunii moștenite de la părinţii săi.



"Din 2014 am început afacerea mai serios. Pe lângă casă, creşteam două rânduri, dintr-un hobby am transformat-o în afacere", a spus Viorel Gavriluţa, agricultor.



Aşa a ajuns ca de la 30 de ari în 2015, să deţină acum aproape două hectare de căpşuni. În cele cinci sere, fermierul experimentează trei metode de plantare pentru a testa care este cea mai eficientă, astfel încât la început de sezon să iasă primul pe piaţă cu fructe de vânzare.



"Un pic costisitor cu folie microporoasă, dar este un rezultat superb. Ieşim cu o roadă mai devreme cu practic o săptămână. Ieşim la preţ şi se scot investiţiile", a spus Viorel Gavriluţa, agricultor.



Viorel speră ca în acest an să înceapă a exporta căpșunele.Pentru început în Federaţia Rusă, ulterior pe piaţa europeană, care este mai exigentă.