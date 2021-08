S-au copt cu două săptămâni mai târziu: În multe livezi din ţară culesul merelor este în toi

În multe livezi din ţară culesul merelor este în toi. Din cauza temperaturilor scăzute din primăvară, fructele s-au copt cu două săptămâni mai târziu, dar recolta se anunţă foarte bună. Familia Bradu din satul Fântâna Albă, raionul Edineţ, are o livadă de 140 de hectare cu mai multe soiuri care se coc pe rând din iulie şi până toamna târziu."Orice livadă este un colţişor de rai în care s-a investit mult suflet şi multă muncă, ne-aţi găsit la recoltarea unui soi de mere de vară care din moşi strămoşi se numeşte "papirovca" sau "belîi naliv"."Recolta din acest an este mai mare faţă de anul trecut. Se culeg cam 40 de tone de mere la hectar."Este mult prea multă roadă şi de asta merele sunt mai mărunte, când sunt mai puţine ele sunt mai măşcate, am făcut de două ori o rărire cu preparate chimice însă oricum sunt foarte multe mere."Merele sunt selectate după dimensiuni şi sunt recoltate în mai multe etape. Agricultorii nu s-ar descurca fără zecile de zilieri."Merii ne-au dat anul acesta o roadă mai bună faţă de anul trecut, lucrul ca lucrul, e interesant şi vesel.""La moment suntem la culesul merelor "papirovka" ne stăruim că e câştigul nostru."Lilia Bradu spune că fructele sunt exportate în Federaţia Rusă, dar şi-ar dori să ajungă şi pe piaţa Uniunii Europene. Merele sunt cumpărate angro de companiile exportatoare cu 5 lei kilogramul.