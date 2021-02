S-au conformat cerinţelor şi nu prea. Unele pieţe din Capitală au activat miercuri în regim normal

Majoritatea pieţelor comerciale din Chişinău şi-au sistat activitatea şi vor activa doar trei zile pe săptămână, aşa cum a decis Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică. Totuşi, au fost şi excepţii. Toţi comercianţii de la piaţa de pe strada Alba Iulia au ieşit la muncă."Ieri cineva a întrebat şi ni s-a spus că până ce, lucrăm aşa. - De ce? - Nu vă pot spune. - Cine v-a spus, administratorul? - Un domn care stă la poartă.""Vă jur că nu am ştiut de restricţii. Piaţa trebuie să se închidă? E cam rău. Cum să trăim?""Toate întrebările la director. "Unii cumpărători le-au sărit în apărare comercianţilor."Oamenii trebuie să lucreze, să primească ceva. Ce vor mânca ei? Fiecare are familie."Administratorul pieţei, Nicolae Dogaru, nu a răspuns la telefon pentru a comenta situaţia, iar vicepretorul sectorului Buiucani ne-a spus că va lua măsuri."Va fi trimisă în curând echipa multidisciplinară de pe lângă Pretură care va clarifica situaţia şi va explica agentului economic prevederile Comisiei Extraordinare. Riscă şi amendă."Şi Piaţa Centrală a activat în regim normal. Directorul, Ion Pîntea, ne-a spus că aşteaptă decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică Chişinău, întrucât piaţa este mixtă, în care se vând atât produse alimentare, cât şi industriale.Iar la piaţa de pe strada Ion Creangă, interdicţia a fost respectată. La muncă au ieşit doar vânzătorii de produse alimentare şi agricole."Nu e chiar bine şi încă până în data de 15 aprilie... Mai multă lume este în magazine, că ele sunt pline. La noi, e gol. ""Cu restricţiile pentru transportul public eu sunt de acord, dar prin pieţe, nu."Pentru că şi centrele comerciale trebuie să fie închise în weekend, nici aici restricţia nu este văzută cu ochi buni. Oamenii spun că în aşa fel vor scădea vânzările şi nu vor avea destui bani pentru a plăti arenda sau serviciile comunale."Achităm arendă mare. Noi abia am achitat datoriile pe care le-am adunat în primăvară, când nu am activat. Atunci, nimeni nu ne-a ajutat cu un bănuţ.""Deciziile trebuie luate omeneşte, ca oamenii să nu fie lăsaţi faţă în faţă cu foamea şi frigul."Unii cumpărători au fost de partea vânzătorilor."Aici este suficient spaţiu, nu stai cu cineva în interior. Trebuie de lucrat, să le permită oamenilor să iasă la muncă. "Restricţiile vor fi în vigoare până în data de 1 martie.