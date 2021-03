S-au aprins luminile pe străzile satului Trifăneşti, Floreşti. În localitate a fost montat un sistem nou de iluminare şi modernizate 5 transformatoare electrice. Pe o lungime de 9 km, au fost instalaţi 400 de piloni. În septembrie trecut, şi în satul Alexandrovca, din componența comunei Trifănești, a fost montată o rețea electrică de 6 km şi jumătate. Astfel, comuna Trifănești este iluminată integral.

În satul Trifăneşti, inaugurarea luminii stradale a fost o adevărată sărbătoare, mai ales pentru localnici.



"E foarte frumos şi foarte plăcut pentru noi. Era foarte greu şi pentru bătrâni, şi pentru tineri. Nu puteam ieşi afară."



"E mai bine de circulat chiar. Sunt persoane care lucrează în tura de noapte şi le era frică să se întoarcă acasă. E mai uşor, fiindcă este lumină, oamenii ies la plimbare şi este un lucru benefic pentru comuna noastră."



"Nu ne-a iluminat doar satul, dar şi noi ne-am iluminat totodată. Toate proiectele de la noi din sat le susţinem şi noi."



Primarul comunei Trifănești, Vitalie Boicu, a declarat că localitatea a devenit mai sigură şi a anunţat că vor urma şi alte proiecte de dezvoltare.



SINCRON VITALIE BOICU, primarul comunei Trifănești: "Nu e ultimul proiect. Abia am început. De azi înainte, toţi copiii, femeile, bătrânii, bărbaţii, se vor simţi în siguranţă. Lumina a ajuns, cum am promis, la toţi."



Pentru activitate eficientă, primarul a fost distins cu o diplomă, semnată de Platforma parlamentară "Pentru Moldova".



GRIGORE REPEŞCIUC, deputatul platformei "PENTRU MOLDOVA": "Eu cred că în viitorul apropiat va fi şi canalizare, şi apeduct, şi drumuri bune, şi grădiniţe, şi şcoli. Este un primar foarte bravo!" De la toţi 16 deputaţi, o scrisoare de mulţumire, o diplomă!"



Potrivit unui comunicat al Primăriei Trifăneşti, recent în comună, au mai fost modernizate și amenajate două stații de așteptare a transportului public. Iniţiatorul proiectelor sociale, echipa Partidului "ŞOR", anunţă schimbări esenţiale în satele Moldovei.



VLADIMIR VITIUC, deputat al fracțiunii "ŞOR": "Înţelegem cât de important este să le asigurăm necesarul cetăţenilor. Vom face totul ca în fiecare sat din ţara noastră să se producă schimbări vizibile de infrastructură."



ILAN ŞOR, liderul partidului "ŞOR": "Am promis că acolo unde este Partidul "ŞOR", acolo vor fi drumuri, lumini, proiecte şi totul va fi bine. În 2015 le-am promis orheienilor schimbări în oraş şi azi nu-mi este ruşine să-i privesc în ochi, pentru că m-am ţinut de cuvânt. Şi acum ne-am îndeplinit promisiunea şi faţă de Dumneavoastră!



Proiectul de iluminat public este preconizat în peste o sută de sate din țară şi integral în raionul Orhei. Anul trecut, au fost iluminate zeci de localităţi din raioanele Orhei, Florești, Taraclia, Cahul, Fălești și Criuleni.