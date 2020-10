S-au aflat salariile antrenorilor din Serie A. Antonio Conte este cel mai bine plătit

Antonio Conte este cel mai bine plătit antrenor din Serie A! Informația a fost pulblicată de jurnaliștii italieni după ce au dezvăluit salariile tuturor fotbaliștilor din campionatul Italiei.Astfel, antrenorul lui Internazionale Milano, Conte are 12 milioane pe an, cu aproape zece milioane de euro mai mult decât al doilea clasat în acest top, Paulo Fonseca, antrenorul Romei. Fonseca are un salariu de 2,5 milioane de euro pe sezon. Pe locul trei este Gian Piero Gasperini, care câștigă 2,2 milioane de euro pe an la Atalanta Bergamo.Andrea Pirlo, antrenorul campioanei Juventus, câștigă doar 1, 8 milioane de euro pe an, fiind abia pe locul opt în acest top. Sinisa Mihajlovic, antrenorul celor de la Bologna, câștigă cu 200 de mii de euro mai mult decât Pirlo.