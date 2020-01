S-au adunat la sfat. Aproape o mie de primari din toată ţara au participat la o întâlnire cu premierul

Embed:

Cu întrebări scrise pe foi aproape o mie de primari din toată ţara s-au adunat la sfat împreună cu miniştri şi cu secretari de stat. Membrii executivului le-au prezentat planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2020. Iar primarii s-au plâns de problemele cu care se confruntă.



Majoritatea au declarat că banii alocaţi anual pentru bugetul local sunt insuficienţi.



"Ne-am dori să soluţionăm problemele comunităţii. Luând în calcul agenda pe care ne-o propune domnul premier, ne-am dori ca nu doar să fie nişte promisiuni, dar cu adevărat nişte realizări", a spus primarul satului Vadul lui Isac, raionul Cahul, Alexandra Piscunov.



"Avem nevoie şi de reparaţia drumului şi de apeducte, avem nevoie de luminat stradal, practic ca la o gospodărie, cum este acasă, aşa este şi la noi, o comunitate", a spus primarul comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, Leonid Zalevschi.



"În primul rând cred că trebuie să începem de la drumuri pentru că orice om iese la drum şi copii şi mai vârstnici şi noi. Mai sunt şi alte probleme: este gazificarea satului, este luminarea stradală", a menţionat primarul comunei Lipnic, raionul Ocniţa, Ion Cuşnir.



După prezentarea planului de acţiuni pentru anul în curs, s-a trecut la runda de întrebări, iar primarii au stat la rând.



"- Aproape avem 30 de ani de independenţă şi nimeni din politicieni, nu şi-a asumat responsabilitatea şi nu şi-a expus părerea referitor cum dezvoltăm noi satele din Republica Moldova, care este strategia Guvernului", a spus primarul satului Colibabovca, raionul Leova, Ivan Ischimji.



"Aţi spus că niciun politician nu a venit în 30 de ani. În sala asta nu sunt politicieni, noi ne-am strâns să discutăm lucruri concrete fără politică. Viziuni în ceea ce priveşte dezvoltarea satului, infrastructurii, au fost prezentate", a spus premierul Republicii Moldova, Ion Chicu.



La reuniune au fost şi primarii din satele Costeşti şi Ruseştii Noi, din raionul Ialoveni, eroii unui reportaj de la Publika TV, în care s-au plâns că n-au primit nici un leu sprijin de la stat pentru realizarea proiectelor. Ei spun că nici azi nu au reuşit să-şi spună păsul, dar aşteaptă răspunsuri la solicitările expediate în repetate rânduri executivului.



"Amendamentele de la bugetul de stat nu au fost alocate corect în raionul Ialoveni şi după cum am văzut şi în întreaga ţară sunt asemenea probleme. Trei localităţi au fost discriminate. Consider că legea trebuie să fie egală pentru toţi", a spus primarul satului Ruseştii Noi, raionul Ialoveni,



Şi mai gravă este situaţia în localitatea Costeşti, una dintre cele mai mari din ţară. Primarul Vasile Bortă spune că în lipsa banilor va fi nevoit să fac economii pe seama cetăţenilor.



"Avem un milion 200 de mii de lei, bani din bugetul local pentru a întreţine bătrânii într-o stare grea. A fost pusă întrebare să fie închis centrul în etate. Am solicitat către Consiliul Local să nu fie închis am mers cu diferite demersuri, dar rezultatul e zero", a spus primarul satului Costeşti, raionul Ialoveni, Vasile Bortă.



A fost prima întâlnire cu primarii din ţară a premierului Ion Chicu de când a fost numit în funcţie.

loading...