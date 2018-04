S-a trezit cu locuința ruptă în două! Mai multe case din satul Mărcăuţi riscă să se prăbuşească

Problema alunecărilor de teren din satul Mărcăuţi, raionul Dubăsari, se agravează pe zi ce trece. În casa cea mai afectată, amplasată pe malul râului Nistru, crăpăturile s-au mărit cu un centimetru, în doar ultimele 24 de ore.

Fisurile din pereţii casei au început a apărea de săptămâna trecută.

Lăţimea fisurilor deja ajunge la 13 centimetri, iar în orice clipă jumătate de casă riscă să ajungă în prăpastie.

"Am auzit trăsnete în pod, am crezut că e ceva prin pod m-am suit. Plesneau căpriorii. Când am coborât jos am văzut că a început a trăsni şi teracota", a declarat locuitorul satului Mărcăuţi, Valeriu Guzun.

La faţa locului s-au deplasat şi membrii comisiei raionale pentru situaţii excepţionale.

"Situaţia este gravă deoarece casa este deteriorată, avariată. Locuirea de mai departe este periculoasă pentru proprietari. Am deconectat energia electică, gazul şi apa pentru a evita acelaşi eventual incendiu care poate să apară", a spus şeful de post al ISGU din Dubăsari, Gabriel Şeremet.

Autorităţile locale caută soluţii pentru a rezolva problema.

"Aici în grădină am informat toţi măhălenii şi pe domnul Valeriu ca să sădim copaci, numai copaci să nu are cu tractorul să nu facă alte lucrări. Ne gândim cum să găsim o altă locuinţă unde să trăiască fiindcă aţi văzut că aici este imposibil de trăit în casa dată", a declarat primarul satului Mărcăuţi, Alexei Leahu.

În zona de risc se mai află trei case.

"Dacă s-a pornit cu natura nu te poţi pune. Poţi să te scoli într-o dimineaţă şi să fie tot desfăcut aici pământul e aproape de Nistru. Îmi pare rău că am muncit cu copii cu soţia", a declarat locuitorul satului Mărcăuţi, Valeriu Ion.

"Iata şi acolo este fântână, aici este izvorul, noi suntem pe apă. Marcăuţi este pe apă. Au mai fost ani de care am apucat eu şi în bucata cea de sat s-a dus malu. Dar aici pe teritoriul nostru a fost normal", a declarat locuitorul satului Mărcăuţi, Gheorghe Stamatin.



În satul Mărcăuţi locuiesc peste 700 de oamenii.