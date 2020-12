S-a trezit bogat peste noapte: Un tânăr din satul Coteala a câştigat 777 777 lei

Un tânăr din satul Coteala, raionul Briceni, s-a trezit peste noapte un om bogat, după ce un bilet al ”Loteriei Naționale” i-a adus un câştig de 777 777 de lei. Vorbim despre Virgiliu Pascaru de 26 de ani, care se declară tată şi soţ grijuliu. El spune că nici nu a bănuit că poate fi atât de norocos şi că viaţa familiei sale se poate schimba la 180 de grade, în mai puţin de un an. Virgiliu este căsătorit, are o fiică de cinci ani. Până a cumpărat biletul norocos al ”Loteriei Naționale”, bărbatul lucra zilier în construcții şi în agricultură.''Când am câştigat nu mi-a venit a crede. Credeam că nu există aşa ceva. Emoţii tare mari. Eram şocat de norocul care a venit în familia noastră. ''Bărbatul a spus că viața i s-a schimbat radical după ce s-a ales cu acest premiu incredibil. Familia Pascaru a făcut reparație în casa din sat și a procurat un apartament cu două camere la Chișinău.''- Acesta este salonul. Avem canapea mare, televizor să privim “Loteria Naţională”. Aici am făcut modificări, am procurat canapea, dulap am cumpărat. - Bucătăria este aici, aici pregătesc şi mă simt în largul meu.''Datorită acestui câștig, familia Pascaru a schimbat viața de la sat pe comoditățile și perspectivele din Capitală. Virgiliu și-a găsit un alt loc de muncă și aşa, fiica lor are posibilitatea să meargă la o grădiniță în care sunt condiţii bune.''Am vrut foarte mult ca fetiţa să frecventeze grădiniţa din oraş. Este mai comod pentru ea. Ne place viaţa la oraş pentru că este foarte frumos, foarte plăcut. ''''- Mulţumim lui Dumnezeu pentru un noroc aşa mare. - Loteria Naţională ne-a oferit o bucurie foarte mare pentru familia noastră. Ne-a schimbat viaţa tare. ''Pentru a deveni participantul jocului TV ”Loteria Națională”, înregistrați biletele pentru tragerea la sorți pe 7777.md sau la numărul de telefon 022-333-777.Show-ul poate fi urmărit la Publika TV, în fiecare sâmbătă, începând cu ora 20:00.