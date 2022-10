S-a stins lumina la Ungheni. Municipalitatea a decis să economisească la recomandarea Guvernului

Municipiul Ungheni este în beznă deja de o săptămână. Luminile se sting la ora 23:30 şi se aprind dimineaţa, la 5:00. Administraţia locală a luat această decizie la recomandarea Guvernului, pentru a economisi energia electrică. Autorităţile municipale dau asigurări că în această perioadă nu s-a atestat o creștere a infracționalității. În schimb, timp de o noapte, se fac economii de peste 600 kilowatt-oră. Potrivit viceprimarului de Ungheni, într-o lună, vor reuşi să pună deoparte până la 90 de mii de lei.

"Am considerat că este oportun ca iluminatul să fie în orele cele mai solicitate, când lumea se mai plimbă, când oamenii se întorc de la muncă acasă. Acelaşi lucru este valabil şi dimineaţa. Avem întreprinderi şi fabrici care funcţionează de dimineaţă. Practic cinci ore jumătate este sistat iluminatul. Am făcut referinţă la o factură pe care am achitat-o în septembrie, luând în consideraţie acea factură şi numărul de ore, în lei ne va ieşi aproximativ 80-90 mii de lei", a declarat viceprimarul municipiului Ungheni, Dionisie Ternovschi.

Dionisie Ternovschi ne-a spus că banii care vor fi economisiţi vor fi utilizaţi pentru a soluţiona o problemă stringentă a oraşului. Este vorba de termoizolarea unor instituții publice, în mod special, a grădinițelor. În prezent, din cele șapte instituţii preşcolare din Ungheni, doar două sunt termoizolate. Săptămâna trecută, după ce Ucraina a anunţat că nu ne poate vinde energie electrică, Guvernul a venit cu un şir de recomandări către cetăţeni şi instituţiile publice pentru a face economii de curent electric.