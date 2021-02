S-a stins din viaţă compozitorul Ion Enache

Compozitorul Ion Enache, Maestru Emerit în Artă, stabilit de mai mulți ani la București, s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani, informează MOLDPRES.

Într-un interviu, compozitorul Ion Enache menționa următoarele: ”Cei mai fericiți ani ai mei au fost pe când lucram în teatru. La ”Luceafărul”, unde activam în calitate de muzician-șef, erau actori de mare valoare. De altfel, am scris muzică pentru spectacole aproape la toate teatrele – și la Naționalul chișinăuian, și la Cahul, și la Bălți. Am colaborat cu actorii Mihai Volontir și Victor Ciutac, cu renumiți regizori din Moscova și Kiev. Am scris muzică pentru circa 30 de spectacole de teatru și primul muzical național – ”Buzduganul fermecat”, după poemul lui Liviu Deleanu. Cu Gheorghe Urschi am făcut ”Alba-ca-zăpada și cei șapte pitici”, iar cu Iurie Pâslaru – ”A cincea lebădă”, după Paul Everac. Am scris muzică la spectacole pentru copii, imnuri pentru partide, pentru școli, pentru întreprinderi”.

Ion Enache s-a născut la 19 octombrie 1949 la Călărași. A absolvit Școala de muzică ”Ștefan Neaga” (1974) și Institutul de Arte ”Gavriil Musicescu” din Chișinău, clasa dirijat de cor (1979) și clasa de compoziție (1984). Și-a satisfăcut serviciul militar în Ansamblul de cântece și dansuri din Kiev, unde au făcut armata Mihai Dolgan, Alexandru Cazacu și alți muzicieni cunoscuți din Moldova.

Şi-a început cariera muzicală în corul Radioteleviziunii din Moldova, ulterior, a fost șeful Sectorului de cor la Centrul științific-metodic al Ministerului Culturii (1979-1981), conducător de ansamblu vocal-instrumental la Filarmonica de Stat din Moldova (1983-1984), secretar muzical la Teatrul ”Luceafărul” din Chișinău (din 1984).

A semnat mai multe prelucrări pentru cor, dar şi mai multe şlagăre. Prima piesă de muzică ușoară a fost ”Toamna, dragostea mea”, pe versuri de Anatol Ciocanu, interpretată, la început, de Anastasia Lazariuc. Au urmat cântecele ”Singur, singur, dorul meu” pe versurile lui Anatol Ciocanu, ”Nu mă chema”, versuri de Simion Ghimpu, ”Elegie de toamnă”, versuri de Leonida Lari. În 1987 a înregistrat cu Ion Suruceanu la Moscova un disc de autor – ”Soarele cel mare” pe versurile lui Dumitru Matcovschi și ale Leonidei Lari.

Este membru al Uniunii Compozitorilor din Moldova (1985).

Ultima seară de creaţie a compozitorului cu genericul "Mi-e dor să mă întorc acasă" a avut loc pe 23 octombrie 2019, la Palatul Național ”Nicolae Sulac” din Chișinău.