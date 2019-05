S-a rupt cerul la Pociumbeni. O PLOAIE PUTERNICĂ a inundat gospodăriile și a spălat grădinile (VIDEO)

S-a rupt cerul la Nordul Moldovei. O ploaie puternică, însoţită de grindină, a pus ieri stăpânire pe satul Pociumbeni, raionul Rîșcani.

Ploaia care a durat aproape jumătate de oră, a lăsat în urmă grădini distruse. Un locuitor al satului spune că ploaia i-a spălat lucerna din grădină.



"A fost și piatră, ploaie mare. Și aici merge o râpă un pârâu și toată apa prin ogradă."



Unele grădini s-au transformat în lacuri. Acum oamenii spun că sunt nevoiți să cumpere semințe și să reînsămânțeze terenurile.



"Mi-a fărmat tot, am muncit, am dat pe arat, semănatul tot."



"Noi porumb punem, așa nu am avut nimic. Dacă i-au spălat, de unde să mai iasă, trebuie să punem iar din nou."



"Ce a fărmat, fasole, am pus-o și mi-au spălat-o tot, ceapa mi-au scos-o, usturoiul. "



Șuvoaiele au făcut ravagii și în gospodăria lui Mihai Tanasiuc. Fântâna din curte a fost înnămolită, aşa că bărbatul va fi nevoit să meargă după apă la vecini.



"Vedeți de apă avem. Din cauza ploii curge doar mâl. O să aducem de la vecini, de la fântâna arteziană", a spus Mihai Tanasiuc, locuitor.