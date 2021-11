S-a răzgândit? După ce părinţii femeii cu cinci copii au ameninţat cu proteste, Preşedinţia spune că va reexamina cererea de graţiere

Părinții Nataliei Ursachi, femeia din Drochia cu cinci copii, condamnată la şase ani de închisoare pentru escrocherie s-au întâlnit cu preşedintele Maia Sandu. Anterior, rudele femeii anunţaseră că vor protesta în fața Președinției împotriva respingerii cererii de grațiere. La întâlnire au mai participat avocatul femeii şi preşedintele Comisiei pentru problemele grațierii persoanelor condamnate, Ion Guzun. În urma discuţiilor, părţile au convenit că Preşedinţia va examina suplimentar subiectul. Părinţii Nataliei Ursachi au renunţat la protest după ce au fost contactaţi luni seară de reprezentanţii Preşedinţiei.''Ne-au invitat la o discuţie şi ne-a spus că va avea în vedere, va analiza şi va controla tot şi va face să fie bine. Ea nu a ştiut toate detaliile, pe masa ei a fost doar foaia, graţiere, nu graţiere, dar nu a ştiut că Natalia are cinci copii, nu a ştiut că acolo sunt foarte multe nedreptăţi'', a declarat Svetlana Ursachi.Tatăl Nataliei Ursachi se așteaptă la o decizie favorabilă.''Da, da şi să facă analiza ei, să fie dreptate. Pentru că nu este chip, nu ai cui să te plângi, nu este posibil nimic. Copiii întreabă de mama, numai sună telefonul, ei spun mama'', a spus Nicolae Ursachi.''S-a discutat despre cererea de graţiere a Nataliei Ursachi, despre hotărârea Comisiei despre care deja se ştie, iar în următoarele zile doamna Sandu va discuta cu membrii comisiei pentru problemele graţierii persoanelor condamnate şi vor examina suplimentar acest subiect'', a declarat purtătoarea de cuvânt a Preşedinţiei, Sorina Ştefârţă.Contactat telefonic, Ion Guzun ne-a spus că o eventuală reexaminare a cererii de graţiere a Nataliei Ursachi poate avea loc doar după ce preşedintele Maia Sandu va solicita acest lucru.Cazul a apărut în presă acum un an. În 2017, femeia ar fi împrumutat de la un bărbat 2500 de euro, iar ulterior tot de la el ar fi cumpărat şi o maşină de o valoare mai mare, urmând ca să achite diferenţa. Totuşi femeia nu a plătit banii şi nici nu a returnat autoturismul. Paguba depăşeşte 11 mii de euro. Judecătoria din Drochia a condamnat-o pe femeie la opt ani de închisoare, iar, ulterior, Curtea de Apel Bălţi a redus pedeapsa la şase ani. Femeia e după gratii de un an şi cinci luni, iar cei cinci copii sunt în grija bunicilor. Avocatul femeii, Iulian Rusanovschi, consideră că femeia a fost condamnată ilegal. În Moldova condamnaţii pot fi grațiaţi doar prin ordinul preşedintelui.