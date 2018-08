S-A DAT START NUNȚILOR! Care sunt noile tendințe din această toamnă

Embed:

Mai puține tradiţii şi bucate pe mese, coafuri lejere și rochii cât mai simple. Acestea sunt noile tendințe pentru nunțile din această toamnă. Specialiștii spun că mirii optează pentru petreceri minimaliste în aer liber și cu un decor cât mai natural. Şi în acest an, culorile pale rămân a fi în vogă.



Pentru că gusturile s-au schimbat, restaurantele şi-au revizuit şi ele meniurile şi le-au diversificat. Mai nou, tinerii se detașează de vechile tradiții și aleg bucătăria europeană.



”Nu un meniu standard, dar cel a la carte. Invitații sunt serviți individual. Evităm să avem pe masă sarmale, răcituri, plăcinte și venim cu o bucătărie mai ușoară, mai modernă”, a declarat Cristina Postolachi, oraganizatoare de evenimente.



Astfel, tinerii care vor o nuntă memorabilă, vor trebui să scoată din buzunar între 15 mii și 25 de mii de euro, în funcție de localul ales și numărul invitaților. Specialiștii spun că toate pregătirile trebuie făcute din timp, iar banii - să fie cheltuiți rațional.



”Trebuie să cerceteze foarte mult piața, doar așa o să cunoască prețurile pentru prestatori, or să poată include aceste cifre într-o listă și cel puțin o să înțeleagă care este bugetul și care sunt posibilitățile”, a spus Cristina Postolachi, oraganizatoare de evenimente.



Și detaliile precum coafura și machiajul miresei au un rol important. Stiliștii recomandă un look cât mai proaspăt și natural.



”Nu optați pentru bucle, dacă aveți păr natural, doar dacă ați mai experimentat și știți că se țin foarte bine. Nu optați pentru o coafură elegantă, dacă sunteți cu un caracter pasiv, pentru că o să vă inhibeze și o să vă fie greu să vă simțiți bine”, a menționat Andrei Cocieru, stilist.



”Au rămas în vogă nuanțele de nude. Nuanța de roz pudrat este foarte întrebat de mirese, mov, același maro. Dacă mireasa este mai îndrăzneață folosim nuanțe de albastru aprins, verde azuriu”, a zis Livia Cirimpei, make-up artist.



Pentru a fi frumoase în cea mai importantă zi din viaţă, miresele trebuie achite între o mie şi 1500 de lei pentru coafură şi până la 900 de lei pentru machiaj.