S-a dat start la bălăceală. Prima zi de vară i-a scos pe locuitorii Capitalei la piscină. Sute de părinţi au venit să-şi distreze copiii, de ziua lor, la un aquapark , care şi-a deschis astăzi uşile pentru clienţi. Micuţii au avut parte de surprize cu animatori şi clovni, dar şi intrarea pentru ei a fost gratuită. În timp ce maturii au beneficiat de o reducere de 50 la sută.

Încă de la primele ore ale zilei, la ştrand au venit zeci de copii, care au profitat de prima zi de vacanţă.



"Ne distrăm pentru că este ziua copilului şi vrem să avem parte de o zi fericită.



- Să ne scăldăm, să ne bronzăm.

- De unde sunteţi?

- Suntem din Chişinău. Am venit să ne distrăm cu prietenii, colegii."



"- Cum e apa?

- E rece, dar o să mă încălzesc."



"Am venit fiindcă e foarte frumos, e cald şi este multă apă şi e bine.

- Ce sărbătoriţi?

- Nu sărbătorim nimic. Pur şi simplu am venit, ne distrăm şi poate ne mai certăm."



"Soţul a rămas la muncă, dar noi am venit să distrăm copiii. Timpul ţine şi cu noi şi cu copiii noştri."



Chiar dacă sunt deja în vacanţă, unii copii nu s-au putut despărţi de colegi şi profesori şi au venit împreună la ştrand.



"Suntem de la gimnaziul Sociteni şi am venit aici împreună cu copiii. Copiii se distrează. Un pic apa e rece, dar se distrează."



"Copiii se distrează pentru că este sărbătoarea lor şi e păcat să nu se distreze."



Distracţie mare a fost şi la tobogane, unde toţi copiii s-au răsfăţat cât au putut, pentru că astăzi a fost totul gratuit pentru ei.



"- Cum a fost la tobogan?

- Foarte bine.

- Viteza nu este mare?

- Nu, e foarte bine. Numai bună."



"Este foarte interesant. Sunt mai mult pentru extremişti aceste tobogane. Vă spun cinstit nu este pentru cei care au nervi slabi.

- Te-ai temut?

- Puţin."



Administratorii spun că reducerile pentru clienţi vor fi valabile pe parcursul întregii luni.



"Toată luna avem reduceri 50 de lei pentru copiii şi deja pentru maturi - 150 de lei cu tot cu tobogane."



Temperaturile ridicate se vor menţine şi în weekend.