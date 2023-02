S-a dat start înscrierilor la Concursurile “Marca comercială a anului” și “Premiul pentru realizări în domeniul calității”

Antreprenorii din ţara noastră sunt invitaţi să participe la Concursurile “Marca comercială a anului” și “Premiul pentru realizări în domeniul calității. O pot face până în 31 martie.

”Și în acest an, Camera de Comerț și Industrie alături de partenerii săi, tind să ofere businessului autohton posibilitatea de a se promova și a persevera, iar la ediția curentă a Concursului “Marca Comercială a Anului” provocăm antreprenorii să se înscrie la noua nominalizare “Locurilor de muncă prietenoase familiei”. Aici vom premia mărcile comerciale care echilibrează responsabilitățile de muncă cu responsabilitățile lor de îngrijire și familiale, prin crearea unei culturi și a unui mediu de lucru care să susțină și să ofere sprijin practic și abstract angajaților” a declarat Sergiu Harea, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie.

Potrivit organizatorilor, participanţii din acest an vor avea partea de mai multe avantaje. Vor beneficia de publicitate suplimentară şi dezvoltarea imaginii mărcii comerciale, inclusiv a produselor şi serviciilor desemnate prin această marcă. În plus, timp de un an vor beneficia, gratuit, de servicii pre diagnoză a proprietății intelectuale la întreprindere. Pe lângă asta, vor primi o reducere de 20% din taxa de înregistrare pentruTransmiterea cererii/ofertei firmei la Camerele de Comerț și Industrie din străinătate.

Competiţia “Marca comercială a anului” a fost inițiată în anul 2003 și are drept scop promovarea practicilor de succes în domeniul businessului, familiarizarea consumatorilor cu cele mai bune mărci de pe piața autohtonă, precum și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din Republica Moldova. Cât priveşte “Premiul pentru realizări în domeniul calităţii bunurilor și serviciilor”, aflată la a 9-a ediţie, are drept scop de a identifica companiile ce au implementat cu succes managementul calității și promovează abordările moderne ale calității.