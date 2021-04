S-a copt sparanghelul moldovenesc, o legumă considerată un adevărat miracol pentru sănătate. Acestă plantă capricioasă se cultivă de câțiva ani şi la noi în țară, iar printre puţinii agricultori care o cresc se numără şi soții Anatol și Ana Petică din satul Tomai, raionul Leova.Cei doi soţi au pornit afacerea acum trei ani când au revenit în țară. Pentru început ei au plantat un hectar de sparanghel după un model olandez.ANATOL PETICĂ, fermier:"Am lucrat până anul trecut într-o firmă agricolă destul de mare, acolo am lucrat în domeniul cu sparanghelul. De la început mi-a prezentat interes așa cum crește, cum se plantează, cum se recoltă, cum crește ea.”Fermierii spun că sparanghelul este foarte capricios. Planta are nevoie de umiditate, dar şi căldură. Pentru ca afacerea să meargă bine, membrii familiei şi-au împărţit bine rolurile. Ana Petică se ocupă mai mult de comercializare şi spune că în ultimul timp, leguma este şi pe placul moldovenilor, mai ales pentru calităţile ei benefice.ANATOL PETICĂ, fermier:”E foarte bogat în vitamine. Mai ales în vitamina C, care previne cheagurile în sânge. Mai reglează zahărul în organism. Benefic pentru vedere și pentru prevenirea pietrelor la rinichi.”Plantaţia de sparanghel din Tomai este deja în al doilea an de roadă. În 2021 fermierii se așteaptă la o recoltă bogată, mai ale că au mai pus 80 de ari.ANATOL PETICĂ, fermier:”Anul trecut am strâns foarte puțin, căci a fost primul an. Și anul acesta, așa tragem nădejde că până la sfârșit de mai, început de iunie să prelungim sezonul. Poate într-o zi o să strângem 30 de kilograme la hectar, în altă zi strângem 70. Dar în medie, ne gândim la vreo tonă jumătate.”Un kilogram de sparanghel verde costă acum în jur de 150 de lei, iar cel alb ajunge chiar şi la 200 de lei.