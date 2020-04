S-a copt sparanghel moldovenesc. Un kilogram costă în jur de 100 de lei

S-a copt sparanghelul moldovenesc, o legumă considerată un adevărat miracol pentru sănătate. Acest produs se cultivă de doar trei ani în țara noastră, iar agricultorii care-l cresc pot fi numărați pe degete.Printre producătorii autohtoni se numără şi Anatol Petică, un fermier din satul satul Tomai, raionul Leova. Fermierul povestește că a muncit mai mulți ani în Germania ca și agricultor, iar tehnica de cultivare a sparanghelului verde și alb a preluat-o de acolo. Plantele de calitate superioară, cultivate pe o suprafaţă de un hectar, au fost procurate din Olanda.”Practic aceleași proprietăți le are sparanghelul verde și cel alb. Același gust și aceiași calitate. Sparanghelul alb se crește neapărat în bilon și trebuie învelit bilonul cu o peliculă, așa ca să nu prindă razele solare și atunci el crește alb”, a spus producătorul de sparanghel, Anatol Petică.Totodată, fermierul spune că această plantă este destul de capricioasă la îngrijire.”Necesită îngrijire și prima îngrijire ar fi curățarea de ierburi, adică să nu crească iarbă prin ea, mai ales în primul an. Poate la noi e mai gustos, știți de ce? pentru că, să vă spun în Germania ei au ierbicid care ucide iarba. La noi nu se găsește special pentru sparanghel. Deci, noi nu ierbicidăm. Încercăm să lucrăm așa cum la noi cu sapa”, a spus producătorul de sparanghel, Anatol Petică.Sparanghelul este considerat un produs minune pentru sănătate.”Sparanghelul este bogat în mulți aminoacizi. Vitaminele le are practic, cam pe toate, începând de la vitamina C, care este foarte necesară în timpul de față cu boala”, a spus producătorul de sparanghel, Anatol Petică.Agricultorul spune că vremea din acest an a fost favorabilă pentru această legumă și se așteaptă la o recoltă bogată.”Primul an se strânge până la două tone la hectar, dacă planta este dezvoltată foarte bine, în condițiile ca în Germania sau Olanda. Ei, noi ne gândim măcar o tonă sau o tonă și jumătate. Al treilea an, intră în plin în roadă. Atunci merge cam șase tone la hectar”, a spus producătorul de sparanghel, Anatol Petică.Un kilogram de sparanghel moldovenesc costă în jur de 100 de lei, fiind mai ieftin decât cel de import. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în țara noastră, nu este înregistrat oficial niciun agricultor care cultivă sparanghel în cantități mari.