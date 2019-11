S-a bătut într-un club karaoke pentru că a cântat în română. Dezvăluirile fostului primar, Dorin Chirtoacă

S-a bătut într-un club karaoke şi chiar a stricat câteva mese pentru că a cântat în română. Dezvăluirea aparţine fostului primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă, în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziunie. Preşedintele PL spune că a ţinut această istorie în secret, întrucât pe atunci era primar.

Incidentul s-a produs în 2008. Chirtoacă i-a supărat pe vizitatorii bătăuşi după ce a cântat "Treceţi batalioane române Carpaţii", un marş militar.

"- M-am bătut.

- Când eraţi primar?

- Da, eram primar, eram vreo 5, 6 şi ne-am bătut eram la karaoke, într-o seară era o zi de naştere. Noi cântam şi în română şi în limba rusă. Ei cântau numai în limba rusă şi nu le plăcea când noi cântam în limba română şi de aici a pornit bătaia", a spus preşedintele PL, Dorin Chirtoacă.

"- Si cine a câştigat. - Nu a câştigat nimeni până la urmă, ne-au despărţit, dar am stricat până la urmă vreo două mese. Nu am spus-o niciodată şi nu a spus-o nimeni, am păstrat discreţia. Acum pot să spun", a menţionat Chirtoacă.



Dorin Chirtoacă şi-a etalat de mai multe ori în public preferinţele, dar şi abilităţile muzicale. În 2015, în ziua inaugurării pomului de Crăciun, Chirtoacă a cântat imnul României.



Iar în 2016, în spaţiul public au apărut imagini de la un chef dat de Chirtoacă în unul dintre garajele Primăriei în care cânta în limba rusă.