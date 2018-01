S-a aflat cauza morţii solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan

Solista The Cranberries, Dolores O'Riordan, ar fi murit în urma unei supradoze de Fentanyl, potrivit unei surse din Departamentul de Poliție Londra, decesul artistei fiind anchetat ca un posibil suicid. Polițiștii au găsit lângă patul artistei Fentanyl contrafăcut, însă se așteaptă rezultatele raportului toxicologic pentru a se stabili cauza oficială a morții, scrie rtv.net.

Dolores O'Riordan ar fi murit în urma unei supradoze. Sursa citată de Santa Monica Observer a declarat că Dolores O’Riordan a murit după ce a luat deliberat o supradoză de Fentanyl, adăugând că Fentanylul contrafăcut a fost găsit lângă patul ei dintr-un hotel din Londra.

Cântăreaţa şi compozitoarea irlandeză, originară din Limerick, a murit pe 15 ianuarie, la Londra, la vârsta de 46 de ani. Ea se afla în capitala Marii Britanii pentru o scurtă sesiune de înregistrări - urma să pregătească o versiune a piesei „Zombie” împreună cu trupa Bad Wolves.

În luna mai a anului trecut - la puţin timp de la începerea turneului european - The Cranberries a anulat mai multe concerte, din cauza unor probleme de sănătate ale solistei.

Site-ul oficial al trupei anunţa „motive medicale asociate cu probleme ale spatelui”. Înainte de Crăciun, O'Riordan a publicat un mesaj pe Facebook în care spunea că se simte bine, lăsând să se înţeleagă că va urca pe scenă curând. În luna ianuarie a acestui an, printr-o imagine în care apare ţinând o pisică, anunţa că pleacă din Irlanda.

O'Riordan s-a despărţit, în 2014, de soţul ei, Don Burton, cu care a fost împreună timp de 20 de ani. Ea şi Burton, fostul manager de turneu al trupei Duran Duran, au avut trei copii.

În ultima perioadă, Dolores O'Riordan se confrunta cu probleme psihice, susţin prietenii apropiaţi, probleme care i-au afectat cariera și care au dus la o tentativă se suicid în 2013. A fost diagnosticată cu tulburare bipolară în 2015 și a recunoscut că s-a confruntat tulburări de alimentație, alcoolism și abuzuri.

„Am avut anorexie şi apoi depresie. M-am urât pe mine. Ştiam de ce m-am rătăcit. Ştiam de ce vreau să dispar din această lume“, mărturisea artista în 2013, după ce încercase să se sinucidă. „Există două faţete ale spectrului: poţi deveni extrem de deprimat, năpădit de gânduri întunecate şi îţi poţi pierde interesul pentru lucrurile pe care le adori sau poţi deveni maniac. Eu am fost de partea cu hipomania de cele mai multe ori, dar, în general, această stare durează aproximativ trei luni înainte de a te prăbuşi într-o depresie acută. Când eşti maniac nu prea dormi şi eşti foarte paranoic. Aşa că iau medicamente pentru a ţine totul sub control“, a dezvăluit Dolores, potrivit DailyMail.

Originară din comitatul irlandez Limerick, Dolores O'Riordan a devenit o artistă apreciată pe plan internaţional, după ce a început să cânte alături de trupa The Cranberries, la vârsta de 18 ani.

Trupa The Cranberries, una dintre cele mai populare formaţii rock din anii 1990, a lansat şapte albume de studio, care au fost vândute în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute single-uri ale formaţiei irlandeze se află piese precum „Linger", „Dreams", „Zombie", „Ode to My Family", „Ridiculous Thoughts", „Salvation", „Free to Decide" şi „Promises". În perioada de pauză a formaţiei, între 2003 şi 2009, ea a urmat o carieră solo. În aprilie 2017, The Cranberries a lansat albumul „Something Else”.