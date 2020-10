Ruxanda Glavan s-a vindecat de coronavirus. Fostul ministru al Sănătății vine cu recomandări pentru autorități și pacienți

Deputatul PRO MOLDOVA, Ruxanda Glavan, a anunțat că s-a vindecat de COVID-19. Pe pagina sa de Facebook fostul ministrul al Sănătății a descris modul în care ea și familia sa au reușit să învingă noul coronavirus. Politicianul a povestit că ea a fost prima din familie care a prezentat simptome, iar la câteva zile, deși s-a izolat, rând pe rând s-au îmbolnăvit toți membri ai familiei sale.

”Tabloul clinic a fost diferit, în schimb presiunea psihologică ne-a încercat pe toți în egală măsură.”, a scris Ruxanda Glavan.

Totodată, deputatul PRO MOLDOVA a prezentat câteva concluzii ”de la prima sursă” .

”Punga noastră cu medicamente, la care a fost cooptată pe rând întreaga familie, a costat în jur de 6080 de lei. Precizez că aveam acasă termometru, pulsoximetru și unele vitamine. Am avut nevoie pe parcurs și de unele analize și investigații radiologice, pentru ele am primit bilet de trimitere de la medicul nostru de familie. Datorită acestor investigații am depistat la timp unele complicații și am corectat tratamentul. Partea proastă a lucrurilor e faptul că cei mai mulți dintre pacienții care se tratează la domiciliu nu au acces la investigații sau dacă obțin bilet de trimitere, se programează cu greu sau nu pot ajunge fizic, mai ales în afara capitalei, iar asta îi face vulnerabili în fața complicațiilor.”, a menționat Ruxanda Glavan.

Deasemenea, fostul ministrul al Sănătății a venit și cum un șir de recomandări către ”decidenții care administrează criza epidemiologică”:

”Revizuiți protocoalele. Testați obligatoriu toți contacții unui bolnav, nu așteptați până apar simptome, se pierde timp. Analizați rezultatele zecilor de mii de bolnavi tratați la domiciliu, dar și rata de complicații. Organizați tratamentele celor care au nevoie în ambulator, prin staționarele de zi, si evitați presiunea pe sectorul spitalicesc.

Includeți medicamentele recomandate pentru tratamentul infecției virale COVID în lista medicamentelor compensate și asigurați să fie oferite gratuit. Organizați livrarea de colete cu cele necesare pentru bolnavi, inclusiv pulsoximetre, măcar pe principiul de uz temporar, cu returnare medicului de familie.

Pacienții care se tratează la domiciliu trebuie să aibă acces la investigații de laborator și servicii radiologice. Ministerul are în dotare 5 mașini cu echipamente radiologice la bord, ele trebuie puse la dispoziția pacienților. Elaborați trasee prestabilite și anunțați-le public, pentru accesul mai rapid al oamenilor. Utilizați echipe mobile pentru colectarea analizelor, care sunt în dotarea unor ONG si privați. E simplu să contractați aceste servicii, dorință să aveți.

Pacienții care se tratează la domiciliu nu trebuie discriminați din cauza că manifestă o formă mai ușoară a bolii. Ea poate fi aparent ușoară, dar poate genera și complicații. Acești oameni contribuie direct din veniturile lor la sistemul de asigurări medicale și au aceleași drepturi la tratament și investigații, ca și pacienții spitalizați!”, a afirmat Ruxanda Glavan.

Ruxanda Glavan a venit și cu o recomandare către bolnavii de COVID-19:

”Este extrem de important să vă puteți controla panica. Nu vă lăsați copleșiți de frici. Mobilizați-vă! Nu pierdeți optimismul și încrederea că veți învinge!”.