Russi Taylor, vocea lui Minnie Mouse, a murit la 75 de ani

Russi Taylor, cea care a fost vocea lui Minnie Mouse în ultimele trei decenii, a murit în California la 75 de ani, a informat duminică compania Walt Disney.

Russi Taylor a devenit vocea lui Minnie în 1986, după ce a participat la un concurs la care s-au înscris nu mai puțin de 200 de persoane. „Minnie Mouse şi-a pierdut vocea prin moartea lui Russi Taylor”, a declarat într-un comunicat preşedintele şi directorul executiv al Walt Disney, Bob Iger, scrie libertatea.ro

Russi Taylor a fost vocea lui Minnie în filme ca ‘Who Framed Roger Rabbit’, ‘Runaway Brain’, ‘Get a Horse’ y ‘Mickey, Donald, Goofy: Three Musketeers’ şi în serialele de televiziune precum ‘Mickey Mouse Works’, ‘House of Mouse’, ‘Mickey Mouse Clubhouse’, sau ‘Mickey and de Roadster Racers’.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw