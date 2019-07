Fostul secretar general al Aparatului Preşedintelui, Ruslan Flocea, este director cu acte în regulă al Centrului Naţional Anticorupţie. Astăzi, Flocea a fost votat în Parlament de către 72 de deputaţi. Până a-i acorda voturile de susţinere, deputaţii au vrut să afle mai multe răspunsuri privind acţiunile pe care le va întreprinde în noua funcţie. Ulterior, Flocea a depus jurământul în plenul legislativului.

"Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin", a spus noul director al CNA, Ruslan Flocea.



"Îi dorim domnului Flocea mult curaj, deschidere, transparenţă şi bineînţeles să răspundă aşteptărilor societăţii", a spus preşedintele fracţiunii PSRM , Vlad Batrîncea.



Lilian Carp s-a interesat ce va face noul şef al CNA pentru a-i prinde pe cei care ascund veniturile.



"Unii funcţionari declară 50 de mii de pe la cumătrii, nunţi, praznice şi multe altele, sau prin declaraţii de automobile de 11 mii, nu mai vorbim de accesoriile pe care le poartă, cu genţi de trei mii şi jumate de euro. Dacă o să vă uitaţi aici în sala Parlamentului o să vedeţi că unii oameni sunt cu genţi de o mie jumătate, două, trei mii de euro", a spus deputatul PAS, Lilian Carp.



"Probabil vom avea o discuţie amplă cu colegii de la ANI şi cu cei de la Procuratura Generală ca să analizăm cadrul legal existent, să vedem ca sunt acele prevederi care fac anumite impedimente şi ca în final să fie atrase la răspundere persoanele care se fac vinovate de îmbogăţiri neîntemeiate", a spus directorul CNA, Ruslan Flocea.



Unii deputaţi au ironizat pe seama subiectului privind averea angajaţilor statului.



"Deputaţii, miniştrii şi viceminiştrii trebuie controlaţi la intrarea în Parlament. Dacă are geantă mai scumpă de 100 de dolari să o lase acolo la poartă şi de asta CNA-ul trebuie să se ocupe în fiecare zi. Noi vom susţine candidatura domnului Flocea, este o persoană pregătită", a spus preşedintele fracţiunii PDM, Dumitru Diacov.



"Am făcut şi eu cumătrii, am trei copii, dar credeţi-mă la mine participanţii erau tare modeşti. Eu abia dacă puteam să-mi acopăr cheltuielile pe care le făceam. Eu când văd procurori cu declaraţii de venit, judecători care la cumătrii, nunţi sau la zi de naştere, şi aşa fenomen, câte 50 de mii de euro, mă întreb, domnule oare ce omagiat aşa sofisticat este acel procuror", a spus preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu.



Deputaţii s-au interesat dacă nu cumva, în calitate de director CNA, va susţine anumite partide politice, mai ales că a fost persoana de încredere a preşedintelui Igor Dodon.



"Cum o să le răspundeţi dumneavoastră celor care spun că funcţia pe care o deţineţi la moment în cadrul Preşedinţiei v-ar face cumva vulnerabil la eventuale presiuni politice, care ar putea fi exercitate asupra dumneavoastră pentru a interveni sau a nu interveni pe anumite dosare ", a spus deputatul PAS, Dan Perciun.



"Dintotdeauna am pus în prim-plan supremaţia legii, de aceea şi aici în aparatul Preşedintelui, în calitate de secretar general, m-am condus permanent doar de prevederile legislaţiei în vigoare, indiferent de care ar fi viziunile anumitor actori politici", a spus directorul CNA, Ruslan Flocea.



Totuşi, doi deputaţi din PAS şi PPDA au refuzat categoric să susţină candidatura lui Ruslan Flocea.



"Pur şi simplu aş vrea să întreb Partidul Socialiştilor dece a fost nevoie tocmai de acest om care ştim foarte bine că este apropiat preşedintelui Igor Dodon. Chiar frica lui Dodon este atât de mare încât nu s-a putut organiza un concurs cinstit, onest? Am votat ieri cu ochii închişi un procuror general interimar, pe care nu l-am văzut nici în Parlament măcar şi dau dreptate deputaţilor democraţi", a spus deputatul PPDA, Octavian Ţîcu.



"Eu voi lua în considerare opinia doamnei prim-ministru care a afirmat public că nu este bine ca un consilier al unui preşedinte sau prim-ministru sau a preşedintelui Parlamentului să participe în asemenea concursuri şi eu nu voi participa în acest vot", a spus deputatul PAS, Lilian Carp.



Ruslan Flocea a fost numit în funcţia de director al Centrului Naţional Anticorupţie pentru un mandat de cinci ani. Funcția de director al CNA a devenit vacantă după ce fostul şef al CNA, Bogdan Zumbreanu, a fost demis, cu votul majorităţii parlamentare.