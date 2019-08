Ruslan Codreanu: Lucrările de reparaţii a şapte grădiniţe sunt tărăgănate

Noua conducere de la primărie încearcă să-şi atribuie meritele altora, acuză fostul primar interimar, Ruslan Codreanu. El spune că proiectele iniţiate de el sunt amânate pentru a fi inaugurate înainte de alegerile locale. Este vorba despre cele şapte grădiniţe, care conform proiectului, urmau să-şi deschidă uşile la întâi septembrie.

"Să-mi spună mie cineva că nu sunt bani, că nu au fost încheiate contractele cu agenţii economici? Totul a fost prevăzut. Lucrările au început la timp, la întâi septembrie deja trebuiau să fie date în exploatare. Dar nu se vrea, pur şi simplu cineva face politică pe seama copiilor sau se aşteaptă campania electorală ca să meargă să taie lenta exact în campania electorală", a spus fostul primar interimar al Chişinăului, Ruslan Codreanu.



Am mers la grădiniţa 79 din sectorul Botanica al Capitalei, una dintre cele 7 grădiniţe. Pe şantier am surprins muncitori care se odihneau în loc să muncească. Mai mult, ei s-au instalat acolo ca acasă.



Şeful de şantier nu ne-a putut explica de ce întârzie lucrările şi nici de ce muncitorii dorm pe teritoriul instituţiei de învăţământ.



Un fost bloc al liceului"Kiril şi Metodiu", care e transformat în instituţie preşcolară, lucrările sunt încă în stadiu incipient. Asta deşi potrivit lui Ruslan Codreanu, muncitorii ar fi trebuit să elibereze şantierul încă din 15 august.



Cu toate acestea, am filmat în fiecare sală şi niciuna nu avea teracota pusă. Am încercat să luăm o reacţie de la şefa Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport, Rodica Guţu, însă aceasta ne-a declarat că e ocupată, iar ulterior nu ne-a mai răspuns la telefon. Ieri, în schimb, ne-a declarat că antreprenorii nu au o dată limită pentru darea în exploatare şi că grădiniţele noi se vor deschide în octombrie.



"Nu poate să nu fie stipulat în contract nicio dată. Fiecare contract care se face cu un agent economic este cu data de executare a lucrărilor. Asta este în orice contract de efectuare a lucrărilor. Mai ales când vorbim de construcţii", a spus fostul primar interimar al Chişinăului, Ruslan Codreanu.



Pentru reparaţia celor şapte grădiniţe s-au alocat 43 de milioane de lei din bugetul municipal. În Chişinău nu a mai fost deschisă o nouă grădiniţă de acum 20 de ani.