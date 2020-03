Ruslan Codreanu: În câțiva ani vom rămâne fără păduri. E un dezastru ecologic (VIDEO)

În câțiva ani vom rămâne fără păduri, iar noi trebuie să fim uniți. Tot ce se întâmplă este un dezastru ecologic, făcut chiar oamenii noștri, cu mâinile lor corupte. Despre acest lucru a scris policianului Ruslan Codreanu, pe o rețea de socializare.

"Mai mult de o lună, am pregătit acest filmuleț despre cum în doar câțiva ani vom rămâne fără păduri. Dar am zis că nu este timpul acum să abordăm problema defrișărilor. E momentul să fim cu toții uniți pentru cei care astăzi au nevoie de grija noastră.



Dar chiar azi, acum, am mai primit încă un mesaj despre cum în plină criză pandemică, Moldsilva taie barbar. Este o crimă ce se întâmplă. Iar dezastrul ecologic îl fac chiar oamenii noștri cu mâinile lor corupte.



Vă rog mult să priviți ce se întâmplă în Parcul Național Orhei. Conducătorii noștri spun curățare, dar se vede clar că, cu astfel de curățiri, noi în foarte scurt timp vom rămâne fără aer!



Vreau să mulțumesc tuturor care au ajutat, celor care au sesizat, celor care ne-au dus 4 sâmbete la rând prin Codri, celor care ne-au arătat. Am străbătut Codrii, în lung și lat, 4 sâmbete la rând. Un mulțumesc special echipei de voluntari care ne-au ajutat la filmări.



Am vrut să vedeți cât de grav este și cum ne iau de proști. Moldsilva, împreună cu procuratura să înceapă să nu se ascundă după virgulile legii, dar să lucreze pentru oameni și să facă pușcărie toți cei care ne pun în pericol viitorul.



Tot ce se petrece acum în lume, ne-a demonstrat cât de vulnerabili putem fi. Natura ne-a transmis un mesaj printr-un virus că noi oamenii facem parte dintr-un ecosistem. Facem parte, dar nu-l stăpânim! Și cu toți împreună să batem alarma", a scris pe pagina sa de facebook,