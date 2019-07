Ruslan Codreanu: Chişinăul nu trebuie administrat de politicieni, cu tancurile sau săbiile. Îndemn colegii să fie alături de oameni

Oraşul Chişinău trebuie să se dezvolte şi e posibil doar dacă nu se va face politică, ci administrare. În caz contrar, problemele în Capitală se vor acutiza. Este mesajul lui Ruslan Codreanu, după ce astăzi, Consiliul municipal Chişinău l-a demis din funcţia de primar interimar, dar şi din cea de viceprimar.

"Tot acest timp mi-am asumat responsabilitatea de a administra şi a fi angajat al primăriei, am pus la punct speculaţiile politice. Chişinăul trebuie să se dezvole, doar cu condiţia că nu se va face politică, dar se va face administare. Eu nu voi da calificative la ceea ce s-a speculatat la CMC. Am lucrat cu o mare parte din colegii de la conducere şi nu am vorbit niciodată de rău. Municipiul trebuie administrat nu cu tancurile sau cu săbiile. Municipiul este un oras în care sunt multe datorii. Tot ce am făcut cu colegii am arătat că se poate să lucrezi în interesul oamenilor, să nu îţi cumperi avioane, ci să lucrezi în intersul oraşului. Am arătat că se poate să faci şapte grădiniţe într-un an, să faci parcuri, curţi. Se poate dacă se vrea", a precizat Codreanu.