Ruslan Codreanu a depus din nou actele pentru a fi înregistrat în cursa electorală pentru Capitală

foto: Ruslan Codreanu

Ruslan Codreanu a depus repetat actele de înscriere în cursa electorală la Consiliul Electoral de Circumscripție, după ce ieri Curtea de Apel Chișinău a anulat hotărârea privind excluderea sa din alegeri.



”Lupta noastră din ultimele două săptămâni cu unii reprezentanți electorali s-a încheiat cu succes. Mă face fericit faptul că am demonstrat că fiecare semnătură din cele 797 sunt reale. Regret că în aceste două săptămâni unii reprezentanți ai instituțiilor electorale nu s-au prezentat cu onoare, spunând că pixul cu care au fost făcute semnăturile din suburbii este de altă culoare sau că nu trebuia de scris în stânga, dar nu în dreapta”, a declarat Ruslan Codreanu.



Totodată, Codreanu susține că din cauza erorilor comise de reprezentanții CECE și CEC a pierdut două săptămâni de campanie electorală.



”Toți s-au lansat deja și au făcut promisiuni posibile și imposibile. Noi mai avem însă doar 10 zile la dispoziție și avem foarte mult de lucru. Iată de ce vom fi foarte activi și îi vom ajunge din urmă. Vom încerca la maximum să informăm chișinăuienii că suntem în cursă”, a adăugat Codreanu.



Fostul primar interimar a mai declarat că se solidarizează cu toți candidații independenți din întreaga țară care nu au fost înregistrați în cursa electorală.



”Am depus la Guvern sesizări de modificare a cadrului legal, inclusiv să fie făcut un audit al sistemului informațional al CEC. Deoarece nu este corect ca oameni reali să fie descalificați din cauza unui sistem electronic, ce se pretinde a fi automatizat. Am demonstrat că acest Sistem Informațional a descalificat pe nedrept 797 de semnături. Şi asta am făcut, semnătură cu semnătură am demonstrat că sunt toate valabile. ”, a mai punctat Ruslan Codreanu.



Conform cadrului legal, CECE are la dispoziție 24 de ore pentru a se expune asupra înregistrării sau nu în cursa electorală a candidatului independent Ruslan Codreanu pentru scrutinul din 20 octombrie 2019.