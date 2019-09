Ruslan Codreanu a depus actele pentru funcţia de primar al Capitalei: Vreau să fiu angajat ca manager al oraşului, nu ca figură politică

Ruslan Codreanu va candida independent la funcția de primar general al Capitalei. Astăzi, acesta a depus actele la Comisia Electorală Centrală.



"Am înregistrat grupul de iniţiativă. Noi mergem independent în campania respectivă şi pentru noi lupta este mai grea. Trebuie să luăm lista şi să colectăm 12.000 de semnături. Suntem ferm convinşi că vom reuşi. E o mică discriminare, faptul că în calitate de candidat independent trebuie să colectezi 10.000 de semnături şi pentru alţii campania poate începe de mâine. Pentru mine va fi o campanie mai lungă şi puţin mai grea", a menţionat Codreanu.

Totodată, Ruslan Codreanu a declarat că el vrea să administreze oraşul, nu să facă politică: "Eu vreau să administrez oraşul, să fiu angajat de oamenii Chişinăului ca manager al oraşului, nu ca figură politică, trebuie să fie un dialog şi un consens în CMC, dar nu neapărat să fii reprezentantul unui partid politic. Am demonstrat că singur, fără politică, am lăsat 300 de proiecte în spate".

Întrebat cum va convinge oamenii să îl susţină pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, Codreanu a preciza că:

"Vom convinge oamenii prin rezultatele pe care le-am demonstrat la primări într-un an fără politică, printr-un an axat doar pe problemele oraşului. Unul din motivele care m-a îndemnat să mergem indepnedent este că toate proiectele care au fost iniţiate trebuie duse până la sfârşit, indiferent că sunt proiecte de curăţare a colectoarelor, de reparaţie a trotuarelor sau de construcţie a grădiniţelor. Proiectele de construire a grădiniţelor au fost oprite de CMC, în unele cazuri era necesară doar decizia formală, iar CMC nu a făcut-o.

Despre mirosul urât din Chişinău, fostul primar interimal al Capitalei a subliniat că în capul mesei trebuie să stea legea.

"Problema nu este de la staţia de tratare a apelor, unde noi, împreună cu Banca Europeană pentru Construcţii şi Dezvoltare am schimbat tot echipamentul. Sunt agenţi economici care încalcă legislaţia şi aici trebuie să intervină şi Agenţia de Mediu, noi am făcut demersurile necesare la timpul respectiv, am fost şi la gunoiştea de la Truşeni, unde am arătat cum se fac devărsări în lacul de acumulare la Ghidighici, din păcate lucrurile ilegale continuă şi organele nu se sensibilizează", a punctat Ruslan Codreanu.

PUBLIKA.MD aminteşte că Ruslan Codreanu a fost numit în calitate de primar interimar în noiembrie 2017. Până atunci el era consilier municipal pe listele Partidului Popular European din Moldova. Şi-a început activitatea profesională la Ministerul Economiei.