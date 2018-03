"RUŞINE conducerii orașului!" Un grup de tineri a sădit flori în gropile de pe străzile din Bălţi în semn de protest

Protest mai puţin obişnuit la Bălți. Un grup de tineri au plantat flori în gropile de pe străzile orașului, în speranța că reprezentanții autorităților locale vor lua măsuri.



Activiștii partidului socialiștilor au decis să sădească lalele și crizanteme chiar pe una din arterele principale ale orașului.

Tinerii spun că o dată cu topirea zăpezii, s-a topit și asfaltul de pe drumuri:



"Pe lângă problema deșeurilor, printre cele mai stringente este şi problema drumurilor stricate. Autoritățile locale nu acordă atenția necesară. Din bugetul municipal se cheltuie anual milioane de lei, sunt banii noștri, a celor care plătesc impozite, dar calitatea lucrărilor de reparație lasă de dorit".



"Am plantat flori pentru a atrage atenția asupra acestei probleme. Sperăm că responsabilii vor căuta soluții".



Conducătorii auto, dar și pietonii au salutat inițiativa tinerilor:



"Noi, conducătorii auto, plătim impozite mari. Conducerii orașului trebuie să-i fie rușine de felul cum arată străzile. Orașul are potențial, bani se alocă, dar nu se face nici măcar reparație curentă, iar din acestă cauză drumurile au ajuns impracticabile".



"E important ca informația să ajungă la persoanele responsabile".



"Arată frumos florile pe asfalt. Dacă autoritățile nu vor întreprinde nimic pentru a schimba situația, în curând pe drumuri vor fi doar flori".



În acest an, pentru reparația și întreținerea drumurilor din Bălți, au fost alocate aproape 18 milioane de lei din fondul rutier.