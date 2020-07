Rusia respinge acuzaţiile americane că ar fi testat o armă anti-satelit

Rusia a calificat vineri drept "propagandă" acuzaţiile americane potrivit cărora ruşii ar fi testat o armă care ar putea fi utilizată pentru a distruge sateliţi în spaţiu, relatează AFP.



Comandamentul spaţial american (Space Command) "are probe" că Moscova "a efectuat un test non-distructiv al unei arme anti-satelit în spaţiu" pe 15 iulie, a precizat joi această structură într-un comunicat.



"Testul de săptămâna trecută este un nou exemplu că ameninţările împotriva instalaţiilor spaţiale ale SUA şi aliaţilor lor sunt reale, serioase şi în creştere", a adăugat Space Command, scrie agerpres.ro.



"Este inacceptabil", a postat pe Twitter negociatorul american privind dezarmarea Marshall Billingslea, adăugând că este vorba despre o "problemă serioasă" care va fi abordată săptămâna viitoare la Viena, cu prilejul discuţiilor pentru înlocuirea tratatului bilateral New Start privind limitarea numărului de focoase nucleare.



Aceste acuzaţii au fost respinse de Moscova, care a denunţat un act de "propagandă".



"Facem apel la colegii noştri americani şi britanici să dea dovadă de profesionalism şi să se aşeze la masa de negocieri în loc să difuzeze mesaje de propagandă", a precizat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, adăugând că aceste declaraţii vizează "discriminarea" activităţilor spaţiale ruse.



Diplomaţia rusă a susţinut că "testele efectuate pe 15 iulie de Ministerul rus al Apărării nu au reprezentat o ameninţare pentru celelalte vehicule spaţiale şi, în special, nu au încălcat normele şi principiile dreptului internaţional".



Mai devreme în cursul zilei de vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacţionat afirmând că "Rusia a fost mereu şi rămâne o ţară fidelă obiectivului demilitarizării complete a spaţiului".



Sistemul folosit pentru testarea care a avut loc săptămâna trecută este acelaşi despre care comandamentul spaţial american şi-a exprimat îngrijorarea la începutul acestui an, când Rusia a efectuat manevre în apropierea unui satelit al guvernului american, a declarat Jay Raymond, generalul care conduce forţele spaţiale americane.



"Este vorba de o nouă dovadă a eforturilor constante ale Rusiei de a dezvolta şi a testa sisteme din spaţiu, în concordanţă cu doctrina militară a Kremlinului de a folosi arme care să ţină instalaţiile SUA şi ale aliaţii lor sub ameninţare", a mai spus generalul, citat într-un comunicat de presă.



"Acest eveniment scoate în evidenţă pledoaria ipocrită a Rusiei privind controlul armelor în spaţiu", a adăugat Christopher Ford, un înalt oficial din cadrul Departamentului de Stat, responsabil cu controlul armelor.



Potrivit agenţiilor de presă ruse, care citează Ministerul Apărării, Rusia a efectuat într-adevăr un test spaţial pe 15 iulie, dar acesta era un "satelit-inspector" în măsură să evalueze starea altor sateliţi, în special de la distanţă foarte scurtă.



Acest satelit a inspectat prin urmare un dispozitiv rus de pe orbită, a relatat săptămâna trecută agenţia de presă RIA Novosti.