Rusia desfășoară avioane de luptă în apropierea Japoniei, într-o zonă aflată în stare de război

Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfășurarea de avioane rusești în Arhipelagul Kurilelor, deasupra unei salbe de insule disputate de Rusia și Japonia de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, scrie digi24.ro.

Relațiile diplomatice dintre cele două țări sunt constant puse la încercare de lunga dispută teritorială privind patru insule din Arhipelagul Kurilelor, ocupate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial de către URSS, preluate apoi de Federația Rusă și revendicate de Japonia.

Insulele se află sub administrație rusă și sunt cunoscute sub numele de Kurilele de Sud, în timp ce autoritățile de la Tokyo se referă la ele sub denumirea de Teritoriile de Nord.

Practic, Rusia și Japonia se află în stare de război pe seama acestor insule, deoarece nici până azi nu au semnat un tratat de pace.

„Militarizarea Kurilelor nu este un fenomen nou”, a declarat o sursă guvernamentală japoneză cotidianului rus Kommersant, scrie The Moscow Times.

Decretul semnat de premierul rus va permite avioanelor rusești să folosească un aeroport civil din Arhipelagul Kurile în scopuri militare.

Decizia vine în contextul unei întâlniri programate între miniștrii de externe din cele două țări pentru a discuta cooperarea pe acest litigiu teritorial.

Subiectul fierbinte este însă altul: hotărârea Japoniei de a permite Statelor Unite să își construiască o bază militară în această zonă.

În luna septembrie a anului trecut, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a prezentat un plan al autorităților ruse de a construi un „pod planetar” care să conecteze Rusia și Japonia. Un asemenea proiect de infrastructură, a explica președintele rus, ar putea soluționa tensiunile din Oceanul Pacific.

Podul ar trebui să facă legătură între Sahalin, cea mai mare insula a Rusiei, și insula japoneză Hokkaido, traversând Strâmtoarea Tătară.