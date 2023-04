Rusia, deranjată de o declaraţie a lui Geoană, precum că NATO este gata să meargă atât de departe, cât își va dori Republica Moldova

Rusia s-a arătat deranjată de o declaraţie recentă a secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, care a afirmat că Alianţa Nord-Atlantică este gata să meargă atât de departe, cât își va dori Republica Moldova. Moscova speră ca forţele politice de la Chişinău să rămână capabile să realizeze că apropierea ţării noastre de NATO ar însemna pierderea suveranităţii, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Într-un comunicat transmis de Ministerul rus de Externe se arată că aceste formate de parteneriat cu NATO sunt o metodă de manipulare, și nicidecum nu putem vorbi despre o întărire a securității euroatlantice. Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană, a făcut aceste declaraţii săptămâna trecută pentru mai multe posturi de televiziune, inclusiv pentru PRIME.

"Aş spune că noi suntem destul de deschiși parteneriatului din Republica Moldova. Suntem dispuși să facem atât de mult cât Republica Moldova ne solicită să facem. De aceea, când am avut timp de decenii un parteneriat activ cu Republica Moldova, am până acolo şi doar până acolo unde RM ne-a solicitat. NATO nu are niciun fel de intenţie şi nici nu este modul în care noi să operăm, să mergem şi să dăm buzna peste cineva. Nici gând", a spus Geoană.

Luni, președintele Maia Sandu a subliniat în cadrul unui interviu la ProTV Chişinău că în cazul unei eventuale aderări a Republicii Moldova la NATO, ar fi nevoie de un referendum, prin care cetățenii să se expună asupra subiectului privind aderarea ţării la Alianţa Nord Atlantică. Şeful statului a precizat, însă, că în prezent în ţara noastră nu există o susținere a majorității pentru un asemenea deziderat. Potrivit președintelui, faptul că la Chișinău există un oficiu NATO este insuficient în sensul combaterii propagandei rusești, care vine să sperie lumea cu pretinse provocări și mesaje despre război. În acest sens, autoritățile planifică să creeze o instituție, pe lângă Consiliul Suprem de Securitate, care ar avea rolul de monitorizare și combatere a informațiilor de manipulare și propagandă.