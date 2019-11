Rusia denunţă comportamentul "obstructiv" al NATO în Ucraina, după vizita Consiliului Nord-Atlantic în această ţară

foto: publika.md

Rusia a denunţat vineri comportamentul 'distructiv' al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în Ucraina, acuzând-o că amplifică tensiunile, în loc să încerce o reconciliere a poziţiilor între Moscova şi Kiev, şi a calificat sprijinul militar al NATO pentru ţara vecină drept 'destabilizator şi provocator', informează EFE, TASS şi Reuters, citate de Agerpres.



'Alianţa continuă să se comporte într-un mod distructiv, în loc să încerce o reconciliere a părţilor, ea le întărâtă una împotriva alteia', susţine Ministerul rus de Externe într-un comunicat ce intervine ca o reacţie la vizita de două zile în Ucraina a Consiliului Nord-Atlantic, cel mai înalt for decizional al NATO, în frunte cu secretarul general al Organizaţiei, Jens Stoltenberg.



'Demersurile sale, inclusiv promisiunea făcută ucrainenilor că 'NATO va fi întotdeauna de partea voastră' nu fac decât să exacerbeze tensiunea. Este clar că sprijinul militar al NATO pentru Kiev are un efect destabilizator şi provocator', afirmă diplomaţia Moscovei.



În opinia MAE rus, aliaţii au formulat 'o întreagă serie de pretenţii şi acuzaţii nefondate la adresa Moscovei'', prezentând 'conflictul din Ucraina ca pe un conflict cu Rusia'.



De cinci ani, armata ucraineană şi rebeli separatişti proruşi susţinuţi de Rusia - potrivit Kievului şi NATO - se confruntă în estul ţării într-un conflict soldat cu peste 13.000 de morţi - conform ONU -, care a provocat strămutarea a peste un milion de persoane în interiorul ţării.



În opinia Rusiei, NATO 'ignoră' eforturile Grupului de contact trilateral pentru Donbas (Ucraina, Rusia şi OSCE /Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa/), care 'joacă un rol important în definirea căilor de respectare a acordurilor de la Minsk în baza dialogului cu autorităţile din Doneţk şi Lugansk', autoproclamatele republici separatiste din estul Ucrainei, nerecunoscute de Kiev şi Occident.



Moscova consideră că vizita celor 29 de ambasadori din ţările aliate în frunte cu Stoltenberg în Ucraina în această săptămână 'vizează stimularea aspiraţiilor euroatlantice ale Kievului', care ceruse să se alăture Alianţei la summitul de la Bucureşti în 2008.



'Dar Alianţa nu este în măsură să rezolve problemele actuale ale Ucrainei, inclusiv reconcilierea naţională, lupta împotriva corupţiei, stabilizarea în est', susţine MAE rus.



'Luând în considerare experienţa istorică de extindere a Alianţei şi 'intervenţiile sale umanitare', apelurile către Kiev de a intra în NATO provoacă sciziune în ţară, aprofundează noi linii de divizare în Europa şi generează contradicţii majore interetnice şi de altă natură', potrivit diplomaţiei ruse.



Moscova a răspuns, de asemenea, la declaraţia Alianţei conform căreia relaţiile cu Rusia nu pot fi normalizate până când aceasta nu îşi schimbă poziţia, afirmând că este practic imposibil de menţinut legături cordiale cu Organizaţia.



'Desigur, acest lucru va fi imposibil atâta timp cât NATO se va ghida în politica şi strategia sa militară nu de interesele securităţii europene, ci de logica Războiului rece', agitând 'ameninţarea inexistentă din Est', mai afirmă MAE rus.



'NATO susţine politic şi practic Ucraina, contribuind la consolidarea instituţiilor de apărare, a forţelor armate ale Ucrainei', a declarat secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, în finalul reuniunii Comisiei Ucraina-NATO joi, la Kiev.



Într-o declaraţie comună, ambasadorii NATO au condamnat joi acumularea pe scară largă a capacităţilor militare ale Rusiei în Crimeea şi au cerut restituirea peninsulei anexate sub jurisdicţia Kievului şi încetarea războiului din Donbas, conform media ucrainene.