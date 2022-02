Rusia către Marea Britanie: „Dacă vin să ne amenințe din nou cu sancțiuni, atunci n-are niciun rost”

Rusia a transmis miercuri Marii Britanii să renunțe la retorica sancțiunilor când miniștrii de externe și al apărării se vor deplasa la Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, în caz contrar, întâlnirile vor fi probabil foarte scurte.

Ministrul britanic al apărării, Ben Wallace, și ministrul de externe, Liz Truss, urmează să meargă la Moscova săptămâna aceasta, în contextul temerilor legate de o eventuală invazie a Rusiei împotriva Ucrainei, scrie digi24.ro

Rusia, care a cerut un set de garanții de securitate din partea Occidentului, inclusiv promisiunea că Ucraina nu va fi primită niciodată în NATO, neagă intenția de a ataca Ucraina. Guvernele occidentale au amenințat cu sancțiuni majore dacă Moscova declanșează o invazie.

Ambasadorul Rusiei la Londra, Andrei Kelin, a declarat că Moscova este interesată să discute dacă Marea Britanie vine cu propuneri constructive la garanțiile de securitate cerute de Moscova, potrivit agenției TASS, preluată de Reuters.

„Dacă vin în Rusia să ne amenințe din nou cu sancțiuni, atunci n-are niciun rost: am citit tot, am văzut tot, am auzit tot, știm tot. În cazul acesta, dialogul la Moscova va fi probabil foarte scurt”, a declarat ambasadorul.