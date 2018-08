RUSIA ATRAGE TINERII DIN UE! Ce tehnici folosesc pentru ai ademeni

Foto: publika

Cluburile de lupte, grupurile de motociclişti şi taberele paramilitare sunt doar trei dintre pârghiile pe care le foloseşte Rusia pentru a ademeni şi influenţa tinerii din Europa. Jurnaliştii de la revista americană "The Atlantic" scriu că, în ultimii ani, tot mai multe ţări de pe bătrânul continent au descoperit că serviciile secrete ruseşti atrag oameni furioşi pe sistem pentru a crea haos şi a submina democraţiile occidentale din interior.



Un exemplu este celebrul club de motociclişti "Lupii Nopții" sau "Îngerii lui Putin". Membrii acestui grup au fost recent într-un turneu european şi au făcut un popas la o bază militară din Slovacia, stat membru UE şi NATO. Ulterior, ei au anunţat că vor deschide un punct permanent în acea ţară. Liderul grupului "Lupii Nopții" este Alexander Zaldostano, aşa numitul "Chirurgul", care în urmă cu cinci ani a primit Ordinul de Onoare de la Vladimir Putin. El are aproximativ şapte mii de adepţi din ţări precum Germania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Letonia, Cehia, România, Serbia, şi chiar Australia şi Filipine.



Cluburile de lupte sunt un alt exemplu al modului prin care tinerii sunt influențați de serviciile secrete de la Moscova. Veterani ruşi din serviciile speciale au deschis săli de arte marţiale în multe ţări din lume, inclusiv în Statele Unite. Acolo, tinerii sunt învăţaţi un stil de luptă care are mai puţine reguli decât judo sau karate şi este conceput pentru a provoca dureri maxime şi lovituri letale asupra adversarului. Tinerii din astfel de cluburi, neo-naziştii, huliganii, dar şi extremiştii, cel mai adesea, sunt manipulați pentru a submina instituţiile democratice occidentale.



O altă metodă prin care Kremlinul încerca să influențeze tinerii europeni este tabăra paramilitară organizată în Serbia. Aceasta a fost închisă, dar până nu demult, acolo, copii de la 12 ani şi tineri până la vârsta de 23 de ani erau învăţaţi cum să folosească arme şi cuţite.