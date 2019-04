Rusia acuză NATO că încurajează Ucraina să comită provocări în Marea Neagră

scrie agerpres.ro. 'După militarizarea nord-estului Europei, liniştit anterior sub aspect militar, NATO a decis să-şi sporească prezenţa militară în Marea Neagră', menţionează MAE rus într-un comunicat. 'Se consolidează toate componentele - aeriană, terestră şi maritimă. Reprezentantul permanent al SUA la NATO declară că aceasta se face pentru a 'asigura trecerea navelor ucrainene', ceea ce înseamnă că Kievul este încurajat de a comite noi provocări', se afirmă în comunicatul diplomaţiei ruse.În plus, potrivit textului, chiar dacă în mod oficial NATO îşi exprimă dorinţa de a dialoga cu Rusia, totuşi nu se observă nicio 'măsură concretă' în această privinţă.MAE rus susţine de asemenea că Alianţa Nord-Atlantică utilizează un limbaj al ultimatumurilor şi, de fapt, nu este dispusă să discute în profunzime problemele-cheie care afectează securitatea europeană într-un dialog 'care să urmărească obţinerea de rezultate'.Potrivit documentului, Rusia rămâne deschisă dialogului cu scopul de a reduce tensiunile, a restabili încrederea, a evita neînţelegerile şi de a reduce riscurile de incidente periculoase.Ambasadoarea SUA la NATO, Kay Bailey Hutchison, a declarat anterior că Washingtonul va cere săptămâna aceasta aliaţilor săi să aprobe un ansamblu de măsuri vizând sporirea prezenţei Alianţei Nord-Atlantice în Marea Neagră.Obiectivul, a explicat diplomatul american, este de a contracara influenţa Rusiei în Marea Neagră. În noiembrie anul trecut Moscova a capturat cu forţa trei nave militare ucrainene cu tot cu cei 24 de marinari la bord pentru a împiedica trecerea lor prin strâmtoarea Kerci, în timp ce se îndreptau spre Marea Azov.Kremlinul a denunţat în ajun propunerea Washingtonului, subliniind că o apreciază 'negativ' şi nu înţelege conţinutul său. 'Nu înţelegem despre ce este vorba. Situaţia în jurul navigaţiei prin strâmtoarea Kerci este bine cunoscută, precum şi poziţia Rusiei în acest sens, care corespunde dreptului şi legislaţiei internaţionale', a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.Ucraina acuză Rusia de restricţionarea tranzitului prin strâmtoarea Kerci pentru a transforma Marea Azov, o mare interioară împărţită între ruşi şi ucraineni, într-o zonă sub control rusesc, în timp ce Moscova susţine că vrea, pur şi simplu, să garanteze siguranţa podului Crimeei, care face legătura între peninsula anexată în 2014 şi restul teritoriului rusesc.Conform versiunii ruse, la 25 noiembrie, navele ucrainene au fost sechestrate în apele teritoriale ruse din Marea Neagră, în timp ce Kievul afirmă că navele sale au fost capturate în apele internaţionale.