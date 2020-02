Ruptură în Partidul Democrat?

Partidul Democrat neagă că negociază o eventuală coaliție cu Partidul Socialiştilor. Formaţiunea a anunţat, printr-un comunicat de presă, că nu poartă discuții pentru crearea unor alianțe.

Aseară, membrii Biroului Executiv al PDM au avut o întâlnire neanunţată la Parlament cu deputaţi socialişti şi liderul informal al socialiştilor, Igor Dodon.

O bună parte din deputaţii democraţi au aflat din alte surse şi nu de la conducerea PDM şi dau de înţeles că în interiorul partidului s-a produs o ruptură. Aceştia spun că se simte o presiune enormă asupra membrilor fracţiunii din Parlament.

SERGIU SÎRBU, deputat PDM: "Există multe şedinţe la partid, practice zilnic, în diferite formate, doar că noi nu suntem invitaţi la aceste şedinţe, noi am fost excluşi din tot procesul decizional şi nu ştim ce se întâmplă."



Sergiu Sîrbu şi Andrian Candu spun că au refuzat orice funcţii în conducerea formaţiunii şi că vor explica motivul în timpul apropiat.

ANDRIAN CANDU, deputat PDM: "Eu nu sunt vicepreşedinte a Partidului Democrat, am refuzat să fiu vicepreşedinte al Partidului Democrat. – De ce aţi refuzat această funcţie? – Din mai multe considerente cu care o să intrăm în detaliu şi mai multe o să vă comunic în această săptămână."



Chiar dacă PDM a anunţat că nu negociază formarea vreunei coaliţii, sunt democraţi care îşi doresc o alianţă cu socialiştii, spune Andrian Candu.



ANDRIAN CANDU, deputat PDM: "Şi în interiorul echipei Partidului Democrat sunt voci şi există susţinere din partea unor colegi deputaţi, inclusiv din partea actualei conduceri a partidului democrat, ca să se formeze o coaliţie cu partidul socialiştilor. De asemenea, sunt voci care sunt împotriva unei astfel de coaliţie."



Nu a ştiut despre întrevederea de ieri dintre socialişti şi democraţi nici chiar vicepreşedintele fracţiunii PDM, Vladimir Cebotari.



VLADIMIR CEBOTARI, vicepreședintele fracțiuni PDM: "– Ați știut că ieri se întâlnesc PSRM şi PD? Din anumite surse da. De la colegii mei nu. - Dar ce se întâmplă în partid de ce o parte din deputați nu cunosc de întrevedere. - La aceste lucruri trebuie să răspundă conducerea partidului. Ei sunt responsabili să aibă grijă în partid să aibă loc un proces sănătos de comunicare şi schimb de opinii."



Elena Bacalu a aflat cu puţin timp înainte de întrevedere.



ELENA BACALU, deputat PDM: "De fapt am înţeles că a fost o întâlnire doar cu participarea membrilor biroului executiv. -De fapt se discută despre coaliţia cu PSRM? Până când nu am discutat nimic."



SERGIU SÎRBU, deputat PDM: "Noi am vrea să ştim s-a discutat ce, o viitoare coaliţie, s-a discutat partajarea de funcţii, de ministere. Avem deja zvonuri că totul este împărţit, partajat. Sunt şi miniştrii deja desemnaţi. Am văzut şi noi că se întâmplă unele lucruri, se apasă asupra unor acţiuni. Evident, nu toţi sunt de acord cu ce se întâmplă. Nu vă pot spune mai multe detalii, dar simţim o presiune enormă faţă de PD, faţă de membri şi la nivel central, dar şi local, se simte o urgenţă să se producă ceva."