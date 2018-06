RUPERE DE NORI ÎN CAPITALĂ! Mai multe gospodării inundate, localităţi fără lumină şi maşini blocate în stradă

După mai multe zile caniculare, vremea s-a dezlănţuit aseară şi a făcut prăpăd în ţară. Mai multe gospodării au fost inundate, iar 15 localităţi din şapte raioane au rămas parţial fără energie electrică din cauza furtunii.

Potop a fost şi în Capitală, unde zeci de şoferi au fost blocaţi de puhoaie. Pompierii au intervenit pentru a salva trei copii si un adult dintr-o maşină înconjurată de ape pe strada Ialoveni. Salvatorii au fost chemaţi să scoată apa din peste 20 de curţi şi case din municipiu, dar şi din Comrat şi Congaz.



În Capitală, în urma ploii, cele mai afectate au fost străzile Munceşti, Albişoara, Calea Ieşilor şi şoseaua Hânceşti, care s-au transformat în adevărate lacuri.



Mai mulţi şoferi au rămas blocaţi pe străzi din cauza şuvoaielor. Acest bărbat spune că şi-a stricat ambele maşini după ce automobilele au fost inundate.



"Iată a doua mașină stă acolo, BMW-ul tot s-a terminat aici în această apă. Am pierdut și plăcuțele de înmatriculare. Două mașini în service."



Puhoaiele au smuls zeci de plăcuţe de înmatriculare, care au ajuns sub ape. Mai multe persoane au ieşit să dea o mână de ajutor şoferilor blocaţi şi să adune plăcuţele pierdute. Oamenii au postat pe reţelele de socializare anunţuri pentru a găsi proprietarii.



" Am văzut ce se întâmplă în oraș și am ieşit să ajutăm oamenii. Am împins câteva mașini și am găsit mai multe plăcuţe de înmatriculare în apă."



Inspectorii de Patrulare au redirecţionat şoferii pe alte străzi pentru a nu rămâne blocaţi.



"Atent vă rog! Da, da, faceți stânga și vă întoarceți. Ajută-l să treacă în cealaltă parte."