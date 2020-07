RUPERE DE NORI ÎN BUCUREŞTI: Străzile Bucureştiului, inundate după o ploaie de 3 ore

Străzile din Bucureşti s-au umplut cu apă după o ploaie torențială de doar câteva ore. Cantitatea de precipitaţii căzută a fost de 35 de litri pe metru pătrat, iar în anumite zone a fost dublu. Asta în condiţiile în care sistemul de canalizare poate prelua o cantitate de aproape 20 de litri pe metru pătrat în două ore.

Asemenea fenomen se întâmplă o dată la câţiva ani. Puţini dintre şoferi s-au aventurat să mai circule pe străzile unde apa era de până la jumătate de metru.



Imediat după ploaie, au curs solicitările către pompieri pentru a interveni de urgenţă. Bulevardul Tineretului din Bucureşti s-a transformat într-un canal de apă.



"Iată şi Parcul Lumea Copiilor, bălteşte, apa este de jumătate de metru, poate şi mai bine. Lumea îşi împinge maşinile, poliţia a oprit circulaţia. A fost singurul care a avut curaj să treacă. Şi uitaţi ce valuri vin peste noi. Dă-te, dă-te, dă-te!"



"Apă multă, da, la Şincai, aici şi pe parcurs, la Piaţa Unirii ne-am prins în apă. Canalizările nu fac faţă, din păcate."



A plouat cu nemiluita şi în Alba Iulia. Acolo apa a intrat în mai multe gospodării, subsoluri şi primele etaje ale blocurilor. Culturile agricole din grădini au fost compromise.



"Eu ştiu cât să aibă, vreo 60-50 de centimetri, 60 cred. - 80 are. Când n-a mai putut să curgă apa, să meargă pe stradă, a venit prin grădină. Deci tot de la canalizare."



"Am ieşit din casă şi n-am putut intra. Venea pe sub porţi. Toate s-au stricat. N-au venit să ne tragă apa. Noi avem pompă, dar unde s-o dai că o dai aicea şi vine în grădină."



Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România a comunicat că, în total, 27 de localităţi din 11 judeţe au fost inundate. Pompierii au intervenit pentru pomparea apei din peste 50 de case, aproape o sută de beciuri şi subsoluri şi în jur de 200 de curţi.