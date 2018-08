RUJEOLA, OPRITĂ LA FRONTIERĂ! Medicii examinează copiii în vămile Palanca şi Tudora

S-au luat măsuri pentru combaterea focarului de rujeolă la frontiera cu Ucraina. Toţi copiii care trec prin vămile Palanca şi Tudora sunt verificaţi dacă au simptome ale bolii.



Medicii îi examinează pe cei mici dacă nu au erupţii pe corp sau ochii roşii.

- Copiii nu au nicio simptomă de vreo boală virală, roşaţă ?

- Nu. De rujeola am făcut vaccin înainte de a ne porni.

- O ! Sunteţi bravo !



Majoritatea părinţilor susţin că micuţii lor au fost vaccinaţi înainte de a pleca la odihnă în Ucraina.



"Am auzit de aici că este şi am mers şi am făcut vaccini şi apoi am plecat. Dacă nu îi vom păzi noi, atunci cine", a spus un bărbat.



"Slavă Domnului că pe noi ne priveşte, copiii sunt vaccinaţi şi totul este normal. Sunt oameni care nu vaccinează copiii, dar noi credem că ei sunt rămaşi în urmă", a spus o femeie.



"Trebuie să ştim să ne protejăm copiii, ei sunt viitorul nostru", a spus o femeie.



Unii spun că nu au ştiut despre epidemia de rujeolă din ţara vecină.



"Nu am ştiut că este epidemie şi nu am ştiut că avem riscul acesta. Dar, oricum, eu cred că era să mergem la odihnă", a spus o femeie.



Verificările vor fi făcute cât va dura sezonul estival. Copiii bolnavi care nu au fost vaccinaţi împotriva rujeolei vor fi preluaţi cu ambulanţa direct din vamă.



"Mama este întrebată cu privire la vaccinare, dacă a fost în contact cu copiii bolnavi. În momentul când starea copilului este gravă se deţine în izolator", a spus marius Balea, şef al secţiei medicale Poliţia de Frontieră.



De la începutul acestui an, în ţară au fost înregistrate 142 de cazuri de rujeolă. Dintre acestea, 105 persoane s-au infectat doar în luna august. În Ucraina situaţia este mult mai gravă. Din ianuarie, până acum, s-au îmbolnăvit 32 de mii de oameni.