Rugbistul moldovean Dumitru Arhip va evolua pentru clubul galez Cardiff Blues. Contractul este valabil pe 2 ani. Sportivul a venit de la un alt club din Ţara Galilor, Ospreys Swansea, pentru care a jucat timp de 5 ani şi jumătate.



În această vară rugbystul nostru a refuzat oferta de la echipa franceză Montpellier.

"Am avut propuneri să extind contractul cu Ospreys, dar în acelaşi timp am realizat că trebuie să fac schimbări în viaţa sportivă, de acea am făcut acest pas. Sunt satisfăcut", a spus rugbistul moldovean Dumitru Arhip



De-a lungul carierii, Dumitru Arhip a mai fost legitimat la Blumarin Chişinău, Dinamo Bucureşti şi Enisei Krasnoiarsk.