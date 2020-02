Rugăciune şi ore de canto. Mai multe tinere învaţă de la măicuţe şi au liceului pe teritoriul unei mănăstiri (FOTOREPORT)

La nici 70 de kilometri de la Chişinău, într-un loc pitoresc din satul Hagimus, Căuşeni se află un liceul cu profil de arte doar pentru fete. Instituţia a fost construită pe teritoriul Mănăstirii "Marta şi Maria" şi este administrată de măicuţele de acolo, care şi predau anumite materii elevelor. Pe lângă orele obişnuite pe care le au conform curriculumului, fetele fac cursuri de pian, canto sau dirijor, astfel că după ce absolvesc studiile, pot îmbrăţişa orice meserie.

Mănăstirea "Marta şi Maria" datează din anul 1997. Chiar de la începuturi, pe teritoriul acesteia a existat o şcoală doar pentru fete. Acestea veneau aici şi învăţau, se rugau, iar seara plecau acasă. În 2017 însă lucrurile s-au schimbat. În preajma mănăstirii a fost construită o clădire şi un cămin modern, iar administraţia mănăstirii a reuşit, printr-o solicitare către Ministerul Educaţiei, să transforme şcoala în liceu. Astfel că în 2017 au fost înmatriculate primele eleve, care în acest an vor susţine examenul de Bacalaureat. O zi din viaţa celor 39 de eleve ale instituţiei începe la ora 07:00 dimineaţa. Acestea fac înviorarea, urmează rugăciunea, după care merg la ore. Mădălina Dodon este elevă în clasa XI-a. Pe lângă activităţile zilnice, ea este şi bibliotecara liceului. Asta pentru că, spunea ea, este pasionată de lectură.



"Când am venit aici de probă, am rămas uimită de atitudinea maicelor, atitudinea fetelor de aici. Am decis că este o experienţă nouă şi să încerc. Cărţile sunt pasiunea mea, de asta am ajuns să fiu responsabilă. Cartea mea preferată este "A iubi înseamnă a ierta" de Savatie Baştovoi. Ne învaţă că omul care iubeşte, el iartă", a spus Mădălina Dodon, elevă.



Când a venit la acest liceu, Mădălina Dodon îşi dorea să devină medic, acum, spune ea, s-a îndrăgostit de muzică, aşa că după ce va absolvi îşi va continua studiile în acest domeniu.



"Cele care sunt chemate de Dumnezeu rămân aici, celelalte însă aleg medicină, economie. Eu vreau să fac conservatorul de muzică, la Iaşi", a zis Mădălina Dodon, elevă.



Cristina Carai, elevă în clasa a XII-a, vocea de privighetoare a liceului, visează să devină un medic de succes.



"Eu de mică mă văd medic, îmbrăcată în alb.Iar când am venit la această şcoală, mi-am stabilit o temelie pentru viitor. Să studiezi muzica nu e un păcat, m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt", a zis Cristina Carai, elevă.



Liceul este administrat în totalitate de către măicuţele de la Mănăstirea "Marta şi Maria". De luni până vineri, ele sunt şi mamă, şi tată, şi profesor pentru eleve. Tot ele sunt cele care le fac de mâncare, iar fetele iau masa gratuit de trei ori pe zi. Maica Teofila a venit la mănăstire în anul 2000, după ce a absolvit Universitatea de Studii Pedagogice din Chişinău. Din 2017, odată cu deschiderea liceului, ea a devenit profesoară de Limba Engleză.



"Avem aici trei clase, X, XI, XII-a. Facem Limba Engleză de câte trei ori pe săptămână. Avem fete cu pregătire, dar avem dintre cele care au studiat Limba Franceză şi le învăţăm de la zero", a declarat Maica Teofana, profesoară de Limba Engleză.



Aşa cum sunt doar trei materii pe care le predau măicuţele, ceilalţi profesori fac zilnic naveta de la Chişinău sau din alte localităţi.



"Când am venit aici şi am văzut că oamenii şi-au asumat nişte răspunderi atât de mari şi frumoase, din punct de vedere material şi moral, m-a făcut să fiu foarte încântată şi să vin aici", a zis Tatiana Daniţa, dirijor.



La Liceul cu profil de arte din satul Hagimus, raionul Căuşeni, îşi pot face studiile până la 60 de eleve.