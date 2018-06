Rudy Giuliani, avocatul preşedintelui american: Trump nu poate fi citat în justiţie sau inculpat

, scrie agerpres.ro. "În niciun caz nu poate fi citat în justiţie sau inculpat" , a afirmat Giuliani pentru Huffington Post."Nu ştiu cum ar putea fi pus sub acuzare atât timp cât este în post - indiferent despre ce ar fi vorba", a spus el.Fostul primar al oraşului New York a recunoscut că Trump ar fi suspendat în situaţia ipotetică în care l-ar împuşca pe fostul director al FBI James Comey."Dacă l-ar împuşca pe James Comey, ar fi suspendat a doua zi", a mai declarat Giuliani pentru Huffington Post. "Suspendaţi-l şi apoi puteţi să îi faceţi ce vreţi", a adăugat el.Tot duminică, Giuliani a declarat pentru postul de televiziune ABC că Trump "probabil are" puterea de a se ierta, însă a insistat că preşedintele "nu are nicio intenţie de a se ierta".Afirmaţiile lui Giuliani vin după ce New York Times a publicat o scrisoare pe care Trump a trimis-o echipei juridice a procurorului special Robert Mueller, care investighează amestecul Rusiei în alegerile din 2016 din SUA şi posibilele legături cu echipa de campanie a lui Trump.În scrisoarea datată 29 ianuarie avocaţii susţin că Trump nu poate fi citat în justiţie, pus sub acuzare şi nici condamnat pentru obstrucţionarea justiţiei, din cauza poziţiei sale ca şef al instituţiilor de aplicare a legii.Giuliani a spus duminică la ABC că Mueller nu a răspuns la scrisoare. El a mai afirmat că Trump nu ar trebui să depună mărturie în faţa lui Mueller deoarece "amintirile noastre se schimbă mereu".