Ruben Dias și echipa sa Manchester City, foarte aproape de a cuceri primul trofeul al Ligii Campionilor

Ruben Dias, considerat unul dintre cei mai buni fundași din fotbalul european, are misiune importantă, la fel ca și echipa pentru care evoluează - Manchester City. Gruparea antrenată de Pep Guardiola este foarte aproape de a cuceri primul trofeul al Ligii Campionilor."Citadinii", care au o defensivă de fier, cu doar trei goluri încasate, vor înfrunta în semifinalele cele mai tari competiții intercluburi de pe continent, pe Paris Saint-Germain.Puțini cunosc, însă, că în copilărie, Ruben Dias, a jucat pe postul de atacant la Estrela da Amadora, clubul orașului în care s-a născut, iar o întâmplare i-a schimbat radical viața."Într-un meci dificil, am încasat două goluri iar echipa mea era practic îngenuncheată. La un moment dat, am înțeles că trebuie să cobor din ofensivă în defensivă. A fost instinctul, care mi-a șoptit asta. Atunci, cineva i-a spus tatălui meu că puștiul ăsta va deveni un fundaș central extraordinar, pentru că nimeni nu poate trece de el. Și iată-ne în prezent. Așa am ajuns aici."De la vârsta de 11 ani, Ruben Dias, a fost la Benfica Lisabona, iar în septembrie 2017 a debutat pentru prima echipă cu care a câștigat titlul și Supercupa Portugaliei.În septembrie 2020, fundașul central s-a transferat la Manchester City. Chiar la primul său sezon în Anglia, portughezul este val cu noua sa echipă. "Citadinii" au cucerit recent Cupa Ligii și sunt foarte aproape să obțină titlul de campioană dar și trofeul Ligii Campionilor."Într-un meci contează efortul colectiv, deoarece de unul singur nu valorezi nimic. E adevărat, uneori sclipirile individuale pot să-ți aducă victoria, dar trofeele sunt cucerite de întreaga echipă."Defensiva lui Manchester City, cu siguranță, va fi pusă la grea încercare de Kylian Mbappé, Neymar dar și alte vedete ale lui PSG în meciul de pe "Parc des Princes", însă Ruben Dias este pregătit pentru astfel de momente. Portughezul și-a studiat cu atenție adversarii."Atacanții lor își pot crea avantaj grație abilităților tehnice. Alții sunt speciali, deoarece văd fazele într-un mod aparte. Alții au o viteză fenomenală sau sunt pur și simplu inteligenți. Obiectivul nostru rămâne același. Vom trata fiecare meci ca pe o finală. Doar așa putem avea parte de glorie."Meciul Paris Saint-Germain - Manchester City din prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor se va juca în această seară și va fi televizat, în direct, de PRIME, cu începere de la ora 22:00.