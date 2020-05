Roverul Perseverance al NASA a descoperit fosile în Australia

Studierea mostrelor de roci din deşertul australian reprezintă un bun analog al sarcinilor pe care roverul le va avea de îndeplinit pe Marte.

Roverul Perseverance pe care NASA intenţionează să îl lanseze în acest an va avea sarcina de a detecta urme ale vieţii biologice pe Marte, totuşi, pentru a putea evalua în mod corect capabilităţile acestuia, oamenii de ştiinţă au decis să îl testeze într-un mediu care poate fi considerat analogul suprafeţei marţiene. Astfel, roverul a analizat mostre de roci din deşertul australian.

Cercetătorii care au coordonat acest test explică faptul că roverul a reuşit să identifice urme de viaţă microbiană în mostrele studiate, acestea având câteva milioane de ani vechime. Pornind de la datele oferite de către Perseverance, oamenii de ştiinţă au putut să construiască o serie de ipoteze legate de mediul în care aceste forme de viaţă au trăit.

„Ceea ce este interesant este că am găsit semne ale vieţii microbiene antice din perioada cambriană, atunci când animalele au evoluat pentru prima dată pe Pământ”, explică Bonnie Teece, astrobiolog, Universitatea New South Wales, Australia. Acesta mai adaugă: „Am găsit biomarkeri, compuşi organici, fosile şi minerale fizice care sunt asociate cu biologia pe Pământ”.

Oamenii de ştiinţă sunt de părere că Flinders Ranges, regiunea de unde au fost prelevate mostre studiate de către Perseverance, reprezintă un analog apropiat pentru Marte datorită mediului uscat şi terenului accidentat şi plin de praf, ceea ce înseamnă că fosilele ar putea să fie supuse aceloraşi temperaturi şi forţe ca pe Pământ, scrie descopera.ro.

„Am vrut să folosim aceleaşi tehnici ca Perseverance pentru a identifica cele mai bune zone pentru căutarea vieţii şi pentru a arăta că acestea funcţionează bine”, declară dr. Teece.

Studiul Mars Rover Techniques and Lower/Middle Cambrian Microbialites from South Australia: Construction, Biofacies, and Biogeochemistry a fost publicat în Astrobiology.