Rory Stewart, fost contracandidat ai lui Boris Johnson, îşi anunţă candidatura pentru primăria Londrei

Parlamentarul britanic Rory Stewart, care a constituit o surpriză în cursa pentru funcţia de premier prin abordarea sa moderată a Brexitului, a anunţat vineri că se va retrage din Parlament pentru a fi candidat independent la primăria Londrei, în mai anul viitor, scrie agerpres.ro.



În vârstă de 46 de ani, Rory Stewart, aventurier şi abil utilizator al reţelelor sociale, se număra printre cei 21 de deputaţi conservatori rebeli sancţionaţi după ce au votat împotriva premierului Boris Johnson în timpul unui vot crucial luna trecută în Camera Comunelor.



Subliniind "marele privilegiu" pe care-l reprezintă pentru el faptul de "a servi" circumscripţia sa din nordul Marii Britanii timp de zece ani, el a anunţat într-o primă etapă "cu mare tristeţe" pe Twitter că nu va candida la un nou mandat, în condiţiile în care criza privind Brexitul face inevitabile legislativele anticipate. De asemenea, el a anunţat că a părăsit Partidul Conservator.



Câteva clipe mai târziu, el şi-a anunţat candidatura la primăria capitalei britanice, condusă în prezent de laburistul Sadiq Khan, primar din 2016, după două mandate ale lui Boris Johnson.



Într-o înregistrare video postată pe Twitter, Rory Stewart a descris Londra drept un loc de unde trebuie combătute "pericolele Brexitului" şi "extremismul care pune stăpânire pe ţară".

Eliminat din al treilea tur de vot în timpul alegerilor pentru a-i succeda Theresei May la conducerea partidului şi prin urmare în funcţia de premier, Rory Stewart a trântit uşa guvenului cu puţin timp înainte de instalarea la putere a lui Boris Johnson. El era ministru al dezvoltării internaţionale în guvernul condus de May.



În timpul campaniei, el s-a remarcat drept singurul candidat care s-a opus ferm unei ieşiri din UE fără un acord cu Bruxellesul. Clasat pe locul patru în urma unei abile campanii pe reţelele sociale, el l-a depăşit cu patru voturi pe Sajid Javid, ministru al finanţelor în guvernul Johnson.



Fost agent secret, potrivit mass-media, Rory Stewart a fost guvernator-adjunct a două provincii în sudul Irakului după invadarea coaliţiei sub conducerea americană în 2003. De asemenea, el a traversat singur Afganistanul în 2002, periplu povestit într-o carte devenită bestseller.