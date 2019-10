Rory McIlroy va reprezenta Irlanda la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Rory McIlroy, unul dintre cei mai titraţi jucători de golf din lume, va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul de 30 de ani, născut în Irlanda de Nord, a anunţat, însă, că la competiţia majoră din vara anului viitor va reprezenta Republica Irlanda și nu Marea Britanie, din componența căreia face parte Irlanda de Nord.

În 2016, McIlroy a declinat participarea la Olimpiada de la Rio de Janeiro. În primul rând din cauza virusului Zika, care se răspândise atunci în Brazilia. Un alt motiv al refuzului său a fost legat de faptul că sportivul nu a putut face alegerea între Marea Britanie şi Irlanda, sub drapelul cărora să se afișeze la competiție.

"Odată ce am hotărât să nu-mi mai fac griji referitor la reacţiile celor din jur, de faptul că pot să supăr pe cineva, am luat uşor decizia. Voi juca golf pentru ţara pentru care am jucat mereu, la nivel de amatori şi de juniori. Acum o voi face şi la nivel profesionist. Chiar dacă Jocurile Olimpice îmi dau posibilitatea să aleg, eu consider acum că nu am de ales, pentru că toată viaţa mea am jucat doar pentru Irlanda. De ce să schimb ceva tocmai acum?", a spus jucătorul de golf, Rory McIlroy.

Rory McIlroy şi-a început cariera de profesionist în 2007. Până în prezent al a câştigat 26 de turnee, dintre care 4 de tip "Major".

McIlroy se află la moment pe locul doi în clasamentul mondial al jucătorilor de golf, însă, de-a lungul carierei, a fost lider al acestei ierarhii, cumulat, timp de 95 de săptămâni.