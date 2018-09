Ropote de aplauze la închiderea festivalului Maria Bieşu. Valentina Naforniţă şi Juan Diego Florez au ridicat publicul în picioare

Renumite arii au răsunat aseară la închiderea Festivalului Internaţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu". Pe scenă au cântat în duet cunoscuta soprană de la noi Valentia Naforniţă şi legendarul tenor liric Juan Diego Florez. Aceştia au ridicat publicul în picioare şi au fost răsplătiţi cu ropote de aplauze.

Cei doi artişti au intepretat duetul lui Alfredo şi Violetta din opera "Traviata"- "Parigi, o cara".



"Am avut foarte mari emoţii pentru concertul de astăzi, a fost ceva nou pentru mine şi am fost emoţionată, pentru publicul de acasă am fost fericită să prezentăm acest concert şi acest super invitat", a menţionat Valentia Naforniţă, soprană.



Renumita soprană spune că sunt prieteni buni cu Juan Diego Florez. Acesta a venit pentru prima dată la Chişinău, dar a rămas plăcut surprins de publicul de la noi.



"E foarte entuziasmat, vine lumea pe scenă şi îţi dă flori chiar aşa vine lumea şi dă flori. Pentru că deobicei nu se permite este aşa o graniţă dintre spectator şi cel de pe scenă. Dar i-a plăcut", a precizat Valentia Naforniţă.



Iubitorii de artă au rămas încântaţi de vocile artiştilor:



"Emoţii deosebite, de fiecare dată vin la orice ediţie a festivalului şi sigur că e o sărbătoare pentru toată republica noastră".



"Foarte frumos am rămas încântată şi impresionată cu aşa artişti de talie mondială, am avut onoarea şi ocazia pentru prima dată să o vizionez Valentina Naforniţa, extraordinar".



"Simt eu că Maria Bieşu ar fi fericită... "



"Pentru mine cea mai mare bucurie este că acest festival trăieşte, o săptămână de spectacole, o săptămână de săli pline, oameni foarte curioşi şi iubitori de artă".



Pe scena au mai urcat Mariana Bulicanu, Andrei Jilihovschi, Mihail Dohotaru şi Igor Țurcanu.



Festivalul a fost organizat sub egida prim-ministrului Pavel Filip, de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieșu".



"În fiecare an tindem să avem un festival original, să avem oaspeţi pe potriva aşteptărilor publicului. Şi dacă am primit de-a lungul acestor zece zile multiple elogii telefonice, în scris, şi oral raportate la spectacolele care au avut loc în cadrul festivalului înseamnă că ne-a reuşit şi acest lucru, mă bucură", a declarat Monica Babuc, ministru al Educației, Culturii și Cercetării.



Datorită sprijinului fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss", la festival au fost prezenţi 300 de profesori de la cele mai prestigioase instituţii de muzică din Moldova şi solişti din 10 ţări. Programul celei de-a 26-a ediţii a festivalului a cuprins șapte spectacole de o înaltă ținută artistică.